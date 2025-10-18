Estudiantes ganó en la despedida de la fase regular del TRL

Este sábado el Top 9 y la Segunda División del Torneo Regional del Litoral le pusieron punto final a su actividad correspondiente a la fase regular. En las dos categorías hubo presentaciones de equipos paranaenses representantes de la Unión Entrerriana de Rugby (UER).

Top 9

En la principal categoría del certamen volvió a jugar el Club Estudiantes, que luego de quedar libre fue local de Duendes y lo derrotó por 29-19. La victoria dejó al Albinegro en la posición de escolta con 61 puntos, solo por detrás de Jockey de Rosario (69).

Justamente Duendes será su rival en las semifinales, ya que quedó en el tercer puesto con 52 puntos, mientras que Gimnasia de Rosario ocupó el cuarto escalón con 51 unidades y será rival de Jockey.

En su despedida del torneo, el Paraná Rowing Club recibió a Santa Fe RC y cayó por 55-36. El resultado final dejó al Remero en la séptima posición con 32 unidades, de manera que disputará la próxima edición del Top 10, categoría que se reestructurará para el 2026.

Jockey de Rosario recibirá las definiciones del Top 9 los fines de semana del 1 y 8 de noviembre.

-Resultados | Fecha 18

Estudiantes 29-19 Duendes.

Rowing 36-55 Santa Fe RC.

Old Resian 5-25 Gimnasia (R).

Jockey (VT) 24-29 CRAI.

Libre: Jockey (R).



-Posiciones

1°) Jockey (R): 69 puntos*.

2°) Estudiantes: 61*.

3°) Duendes: 52*.

4°) Gimnasia (R): 51*.

5°) Santa Fe RC: 47.

6°) Old Resian: 36.

7°) Rowing: 32.

8°) CRAI: 29.

9°) Jockey (VT): 7**.

*Jugarán semifinales por el título.

**Jugará la Reválida para el Top 10 2026.



-Semifinales (1/11)

Jockey - Gimnasia.

Estudiantes - Duendes.

Segunda División

En la segunda categoría del rugby regional, el Club Tilcara de Paraná se despidió con un triunfo como visitante por 41-29. Con ese resultado llegó a 59 unidades y enfrentará a Los Caranchos (52) en las semifinales.

El líder con 76 puntos fue Universitario de Rosario, que quedó libre en esta fecha. Su rival en semis será Alma Juniors, que en la última fecha le ganó a Logaritmo por 33-25 y llegó a 51 puntos.

-Resultados | Fecha 18

Gimnasia 29-41 Tilcara.

Los Caranchos 33-27 Provincial.

Alma Juniors 33-25 Logaritmo.

Universitario (SF) 50-19 CRaR.

Libre: Universitario (R).



-Posiciones

1°) Universitario (R): 76 puntos*.

2°) Tilcara: 59*.

3°) Los Caranchos: 52*.

4°) Alma Juniors: 51*.

5°) CRaR: 30.

6°) Provincial: 31.

7°) Universitario (SF): 29.

8°) Logaritmo: 26.

9°) Gimnasia (P): 22.

*Clasificados a semifinales.



-Semifinales:

Universitario (R) - Alma Juniors.

Tilcara - Los Caranchos.