Villaguay: más de 500 jóvenes se capacitaron sobre la Boleta Única de Papel

En el marco de las Capacitaciones del Gobierno de Entre Ríos sobre el nuevo instrumento de votación Boleta Única de Papel (BUP), se realizaron encuentros informativos en distintos puntos de la provincia. Este jueves, en el Centro de Convenciones de Villaguay, se desarrollaron dos instancias durante la mañana, con la participación de más de 500 jóvenes.

Asimismo, el miércoles, la capacitación tuvo lugar en Villa Domínguez, en la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento, donde participaron estudiantes y público en general. La actividad fue gestionada por la diputada provincial Mariana Bentos y su equipo de trabajo, en articulación con la Dirección Departamental de Escuelas de Villaguay (DDE).

Los disertantes pertenecen a la ONG Ser Fiscal, una red que surge como síntesis del trabajo de diversas asociaciones y grupos organizados de la sociedad civil. Se trata de un equipo interdisciplinario con amplia experiencia en temas de transparencia electoral, que trabaja de manera conjunta desde 2007 y cuenta con representación en las 24 provincias argentinas.

La diputada Bentos destacó la importancia de estos espacios de formación. “Es fundamental que los estudiantes se interioricen, aprendan y se informen sobre los candidatos, que conozcan sus trayectorias, valores y antecedentes. De esa manera, podrán ejercer un voto consciente y responsable, desarrollando un pensamiento crítico sobre cada elección”, sostuvo la legisladora.

Agregó además que estas instancias permiten que los jóvenes reflexionen sobre su rol ciudadano. “Los chicos deben prepararse y evaluar si se identifican con los candidatos, por sus valores o por lo que representan. Es clave -agregó la diputada- que investiguen y elijan sin sentirse presionados o condicionados. Aunque parezca difícil que esto llegue a los adolescentes, hay que enseñarlo, y en las escuelas también debemos trabajar la participación ciudadana porque es sumamente importante”.

Finalmente, la legisladora resaltó que la Boleta Única de Papel representa un avance hacia un sistema más transparente y equitativo. “Con este nuevo instrumento no van a faltar boletas en el cuarto oscuro, algo que solía perjudicar a partidos sin fiscales o repositores. En una sola boleta estarán todos los partidos con sus candidatos, de manera más clara, ágil y económica”, finalizó.