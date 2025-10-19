Argentina buscará el séptimo título de su historia en el Mundial Sub20

Luego de 18 años, la selección argentina de fútbol buscará el título en el Mundial Sub20 ante Marruecos. El partido comenzará a las 20 y se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile, con arbitraje del italiano Maurizio Mariani. Los argentinos llegan invictos a la final y con la misión de quedarse con la copa del mundo. El duelo podrá verse a través de la pantalla de Telefé.

El equipo de Diego Placente viene de vencer en las semifinales a Colombia, al que derrotó por 1-0; mientras que Marruecos debió recurrir a los penales luego de empatar 1-1 para vencer a Francia (fue 5-4).

En su camino, Argentina no dejó dudas y venció en seguidilla a Cuba (3-1), Australia (4-1), Italia (1-0), Nigeria (4-0), México (2-0) y Colombia (1-0), llegando a la definición con cuatro vallas invictas consecutivas. El buen momento de su arquero Santino Barbi se complementa con una buena actuación de su defensa y a un gran nivel de sus atacantes, lo que llevó al combinado a la definición por el título.

Argentina no llegaba a esta instancia desde 2007. En aquella ocasión, Argentina venció en la definición a República Checa por 2-1 con figuras como las de Mauro Zárate y Sergio Agüero. En esta edición, el ataque argentino está fuertemente influenciado por Vélez Sarsfield, con jugadores surgidos de sus inferiores como Gianluca Prestianni, Maher Carrizo y Alejo Sarco.

Confiado en lo mostrado hasta el momento, Placente dispondría el retorno de Carrizo en lugar de Ian Subiabre. Si es así, formaría con: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Alejo Sarco y Gianluca Prestianni.

El rival

Marruecos no debe ser visto como menos. Avanzó en el “grupo de la muerte” luego de superar a España (2-0) y Brasil (2-1), aunque en esa zona cayó ante México por 1-0. Luego fue implacable: venció a Corea del Sur (2-1), Estados Unidos (3-1) y Francia (1-1 y 5-4 por penales) para llegar a la definición.

Es la primera vez que este combinado africano llega a la final y aunque sea inexperto, justificó su arribo a esta instancia a partir del buen juego desplegado durante el torneo.

La llegada a la final va de la mano con el trabajo realizado por el futbol marroquí, que ya consiguió un cuarto puesto en mayores durante Qatar 2022. Ahora estará en manos de los dirigidos por Mohamed Ouahbi el ingreso a la historia.

Para este partido se presume que el técnico pondrá en cancha a: Abdelhakim El Mesbahi; Taha Majni, Ismaël Baouf, Ismail Bakhty, Fouad Zahouani; Naim Byar, Yassine Khalifi; Othmane Maamma, Hossam Essadak, Gessime Yassine y Yassir Zabire.

Frente a Marruecos, Argentina buscará su séptimo título del Mundial Sub20, cifra que ningún otro seleccionado alcanzó en la historia.