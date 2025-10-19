Falleció el periodista y escritor Daniel Figares a los 62 años

El comunicador, periodista, autor y conductor radial Daniel Figares falleció en la madrugada de este domingo a los 62 años, según confirmaron varios de sus colegas y amigos.

Figares fue durante décadas conductor de radio, y una de las voces más reconocidas del dial. Su carrera comenzó en los años 80 con el programa El Subterráneo y luego hizo Tarde De Perros (ambas en El Dorado FM) y luego llevó adelante su ciclo Rompekbezas en radio El Espectador, que lo tuvo 12 años al frente y al que volvió en 2015 primero por El Espectador y luego por la X.

Figares fue columnista de Montevideo Portal y condujo un ciclo de entrevistas en video llamado Non-fiction. Además, también tuvo su pasaje por la televisión: condujo el especial Estamos Rodeados sobre Jaime Roos y el programa Ciudad Oculta (Canal 12).

Asimismo, escribió varios libros, entre ellos: Mateo y Trasante. Treinta Años y Buitres. Biografía oficial (2014), El olvido es la última tumba (1997), En sangre propia (1994). Este último nominado al Premio Nacional de Literatura Bartolomé Hidalgo.

El velatorio será este domingo 19 de octubre, de 16:00 a 23:00 horas, en Martinelli (Canelones 1450), Sala 303. El sepelio tendrá lugar el lunes 20, de 8 a 9, en el Cementerio del Norte.