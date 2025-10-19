Estudiantes no dejó dudas y le ganó el clásico a Gimnasia

Estudiantes ganó como local y estira su ventaja en el clásico ante Gimnasia.

Este domingo, la apertura de la actividad en el marco de la 13ª fecha de la Liga Profesional tuvo actividad doble. Uno de los partidos fue el clásico de La Plata, por el que Estudiantes recibió a Gimnasia en el estadio Jorge Luis Hirschi. El árbitro del encuentro fue Facundo Tello, acompañado de Hernán Mastrángelo.

Nota en desarrollo.

Con la victoria, Estudiantes llegó a 21 puntos y ahora lidera la Zona A; mientras que el Lobo quedó con 13 y se ubica en la 12ª posición. En la próxima fecha, Gimnasia visitará a River; mientras que al León le tocará recibir a Boca Juniors.

-SÍNTESIS-

Estudiantes 2-0 Gimnasia.



Goles:

46’PT: Edwuin Cetré (EST).

7’ST: Guido Carrillo (EST).



Formaciones:

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo.

DT: Eduardo Domínguez.



Gimnasia: Nelson Insfrán, Fabricio Corbalán, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Juan Pintado, Lucas Castro, Bautista Merlini; Marcelo Torres.

DT: Fernando Zaniratto.



Cambios:

36’PT: ingresó Matías Melluso por Pedro Silva Torrejón (GIM).

21’ST: ingresó Norberto Briasco por Bautista Merlini (GIM).

21’ST: ingresó Juan Yangali por Juan Pintado (GIM).

25’ST: ingresó Facundo Farías por Tiago Palacios (EST).

25’ST: ingresó Fabricio Pérez por Edwuin Cetré (EST).

30’ST: ingresó Eric Meza por Román Gómez (EST).

30’ST: ingresó Germán Conti por Renzo Giampaoli (GIM).

31’ST: ingresó Manuel Panaro por Lucas Castro (GIM).

40’ST: ingresó José Sosa por Cristian Medina (EST).

40’ST: ingresó Ezequiel Piovi por Mikel Amondarain (EST).



Amonestado:

47’ST: Eric Meza (EST).



Árbitro: Facundo Tello. VAR: Hernán Mastrángelo.



Estadio: Jorge Luis Hirschi.