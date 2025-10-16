Quedan pocos días para inscribir instituciones en La Noche de los Museos

La Noche de los Museos Entrerrianos es una celebración que pone en valor el patrimonio cultural, histórico, artístico y científico de nuestra provincia. La jornada se acompaña de espectáculos y actividades especiales que incluyen música, danza, fotografía, artes visuales, proyecciones, lecturas, visitas guiadas, exposiciones y diversas propuestas artísticas. Este año se realizará el 14 de noviembre, desde las 19 hasta la medianoche. El plazo de inscripción finaliza el 20 de octubre.

La convocatoria 2025 está dirigida a museos, centros culturales, bibliotecas, archivos, instituciones educativas y otros espacios patrimoniales vinculados a la cultura que deseen sumarse a esta gran celebración.

La inscripción es gratuita y se les proveerá del material de comunicación correspondiente. Pueden inscribirse en este formulario.

Por consultas, contactar a cada área de Cultura local.