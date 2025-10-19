El clásico platense abre la jornada del domingo por la Liga Profesional

Gimnasia y Estudiantes abrirán el juego a las 15 en el marco de la Liga Profesional.

En el marco de la 13ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, este domingo se disputarán cuatro partidos para dar continuidad a la jornada. La actividad comenzará a las 15 con dos partidos y continuará con dos juegos más a las 18. Por la noche no habrá actividad para evitar la coincidencia con la final del Mundial Sub20.

15: Estudiantes - Gimnasia (interzonal)

El duelo interzonal de la fecha es nada más, ni nada menos que el clásico entre Estudiantes y Gimnasia. Será uno de los dos partidos que comenzará a las 15, en este caso en el estadio Jorge Luis Hirschi. El árbitro del juego será Facundo Tello, acompañado en el VAR por Hernán Mastrángelo. La transmisión será de TNT Sports.

El León viene de empatar con Belgrano 1-1, resultado que lo dejó en la sexta colocación de la tabla con 18 unidades. El Lobo, por su parte, viene de perder por 2-1 ante Talleres de Córdoba, resultado por el que se fue el entrenador Alejandro Orfila y actualmente está 12° en su grupo con 13 puntos.

De no ocurrir nada fuera de lo previsto, el partido comenzará sin presencias entrerrianas en ninguno de los dos elencos.

-Probables formaciones:

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo.

DT: Eduardo Domínguez.



Gimnasia: Nelson Insfrán; Fabricio Corbalán, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Juan Pintado, Lucas Castro, Bautista Merlini; Marcelo Torres.

DT: Fernando Zaniratto (interino).

15: Sarmiento - Vélez (Zona B)

En el marco de la Zona B, el juego que comenzará a las 15 enfrentará a Sarmiento de Junín y Vélez Sarsfield. El partido se disputará en el estadio Eva Perón y contará con el arbitraje de Andrés Gariano, acompañado en el VAR por Juan Pafundi. La transmisión del encuentro será de ESPN premium.

El Verde viene de vencer a River Plate por 1-0, resultado que lo dejó en la octava posición de su grupo con 15 puntos; mientras que el Fortín viene de perder ante Rosario Central por 2-1 como local, marcador con el que quedó tercero con 22 unidades.

Dentro de las probables formaciones no se prevé la presencia de futbolistas entrerrianos, aunque estará Facundo Sava, técnico campeón con Patronato, al mando del local.

-Probables formaciones:

Sarmiento: Lucas Acosta; Joel Godoy, Juan Insaurralde, Renzo Orihuela, Yair Arismendi; Alex Vigo, Carlos Villalba, Manuel García, Julián Contrera; Lucas Pratto e Iván Morales.

DT: Facundo Sava.



Vélez: Tomás Marchiori; Elías Gómez, Aarón Quirós, Emanuel Mammana, Jano Gordon; Agustín Bouzat, Rodrigo Aliendro; Manuel Lanzini, Tomás Galván, Francisco Pizzini; Michael Santos.

DT: Guillermo Barros Schelotto.

18: San Martín - Independiente (Zona B)

También en el marco de la Zona B, uno de los juegos que se disputará desde las 18 lo protagonizarán San Martín de San Juan e Independiente. El partido contará con el arbitraje de Andrés Merlos, acompañado por José Carreras en el VAR. La transmisión será de ESPN premium.

El Verdinegro viene de ganarle a San Lorenzo por 1-0, resultado con el que alcanzó los 14 puntos y quedó en la décima posición -todavía está último en la tabla anual-. El Rojo, por su parte, perdió con Lanús por 2-0 y es el único equipo que no ganó en el torneo: está último con seis unidades.

En la previa se presume que el entrerriano Horacio Tijanovich será titular con la camiseta del conjunto cuyano.

-Probables formaciones:

San Martín: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Luciano Recalde, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Sebastián Jaurena, Diego González; Tomás Fernández, Sebastián González, Horacio Tijanovich; Ignacio Maestro Puch.

DT: Leandro Romagnoli.



Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Pablo Galdames, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzantti, Ignacio Pussetto, Matías Abaldo.

DT: Gustavo Quinteros.

18: Rosario Central - Platense (Zona B)

El otro juego que iniciará a las 18 será también por la Zona B. Rosario Central recibirá a Platense en el estadio Gigante de Arroyito, en un partido que contará con el arbitraje de Pablo Echavarría, acompañado por Lucas Novelli en el VAR. La transmisión de este encuentro correrá por cuenta de TNT Sports.

El Canalla viene de superar a Vélez Sarsfield por 2-1, con lo que llegó a 21 puntos y está quinto con un partido menos (debe completar 45 minutos ante Sarmiento). El Calamar, por su lado, suma 11 puntos y está 13° en la tabla luego de su último empate por 1-1 ante Deportivo Riestra.

En las formaciones previstas para estos dos elencos no se presumen presencias entrerrianas desde el arranque.

-Probables formaciones:

Rosario Central: Axel Werner; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Komar, Agutín Sandez; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz y Alejo Véliz.

DT: Ariel Holan.



Platense: Federico Losas; Juan Saborido, Oscar Salomón, Edgar Elizalde, Bautista Barros Schelotto; Leonel Picco y Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Ignacio Schor, Franco Zapiola; Maximiliano Rodríguez.

DT: Cristian González.

Fuentes: 0221, La Verdad Online, Diario Huarpe y TyC Sports.