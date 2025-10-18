River venció a Talleres en Córdoba y cortó su mala racha

Maximiliano Meza anotó el segundo gol de la victoria de River en Córdoba.

El estadio Mario Kempes recibió el último duelo del sábado por la 13ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Por la Zona B, Talleres fue anfitrión de River Plate en un duelo que contó con el arbitraje de Ariel Penel, acompañado por Adrián Franklin en el VAR.

Nota en desarrollo.

Con el triunfo, el Millonario llegó a 21 puntos, con los que quedó en la cuarta colocación de su grupo. La T, por su parte, suma 14 unidades y permanece en la undécima colocación de su zona.

En la próxima fecha, Talleres deberá visitar a Vélez Sarsfield; mientras que River será anfitrión de Gimnasia, aunque antes enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza por la Copa Argentina.

-SÍNTESIS-

Talleres 0-2 River Plate.



Goles:

38’PT: Guido Herrera -en contra-.

23’ST: Maximiliano Meza.



Formaciones:

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Matías Galarza, Ulises Ortegoza; Valentín Depietri, Federico Girotti; Rick Lima.

DT: Carlos Tévez.



River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero; Kevin Castaño, Juan Portillo, Santiago Lencina; Juan Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

DT: Marcelo Gallardo.



Cambios:

32’PT: ingresó Milton Casco por Lautaro Rivero (RIV).

ET: ingresó Matías Galarza Fonda por Santiago Lencina (RIV).

ET: ingresó Rubén Botta por Ulises Ortegoza (TAL).

ET: ingresó Luis Angulo por Valentín Depietri (TAL).

19’ST: ingresó Maximiliano Meza por Juan Quintero (RIV).

19’ST: ingresó Facundo Colidio por Sebastián Driussi (RIV).

29’ST: ingresó Juan Portilla por Mateo Cáceres (TAL).

29’ST: ingresó Nahuel Bustos por Gabriel Báez (TAL).

30’ST: ingresó Miguel Navarro por Rick Lima (TAL).

31’ST: ingresó Ignacio Fernández por Maximiliano Salas (RIV).



Amonestados:

21’PT: Lautaro Rivero (RIV).

40’PT: Milton Casco (RIV).

42’PT: Federico Girotti (TAL).

42’PT: Lucas Martínez Quarta (RIV).

36’ST: Nahuel Bustos (TAL).



Árbitro: Ariel Penel. VAR: Adrián Franklin.



Estadio: Mario Kempes.