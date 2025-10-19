Patronato sigue mandando en la Liga Paranaense

Este sábado por la tarde se disputó la mayor parte de la décima fecha del Torneo Clausura de la copa de la Liga Paranaense de Fútbol. Con la ausencia de Peñarol -quedó libre- y con dos juegos pendientes por el inicio del Torneo Federal Regional Amateur, la actividad tuvo cuatro encuentros.

El destacado fue el protagonizado por Patronato, que derrotó a Argentino Juniors por 3-0 con los goles de Luciano Díaz, Francesco Valente y Leandro Ilari. Con la victoria, el Patrón llegó a 25 puntos y lidera en soledad e invicto en un campeonato en el que tomó distancia de ocho sobre Don Bosco (debe su encuentro por esta fecha ante Sportivo Urquiza).

También ganó en esta jornada Atlético Paraná, que derrotó a Los Toritos de Chiclana por 5-1 y así alcanzó los 13 puntos en la tabla de posiciones. El otro ganador del día fue Instituto, que derrotó a Belgrano por 1-0 y lo hundió en la pelea por la parte baja de la tabla de posiciones.

La única igualdad de la jornada fue entre San Benito y Camioneros, que terminaron 1-1 y no pudieron acercarse a las principales posiciones del torneo.

Fixture y resultados | Copa de la Liga | Fecha 10

-Viernes 17/10:

Oro Verde 1-0 Universitario.



-Sábado 18/10:

Los Toritos 1-5 Atlético Paraná.

San Benito 1-1 Camioneros.

Belgrano 0-1 Instituto.

Argentino Juniors 0-3 Patronato.



-Miércoles 22/10 | Desde las 16:

Palermo - Neuquen.

Sportivo Urquiza - Don Bosco.



Libre: Peñarol.



Posiciones | Torneo Clausura

1°) Patronato: 25 puntos.

2°) Don Bosco: 17*.

3°) Peñarol: 15.

4°) Neuquen: 15*.

5°) Sportivo Urquiza: 13*.

6°) Atlético Paraná: 13.

7°) Oro Verde: 13.

8°) Instituto: 13.

9°) Camioneros: 12.

10°) Argentino Juniors: 11.

11°) Universitario: 11.

12°) Belgrano: 10.

13°) Palermo: 9*.

14°) San Benito: 7.

15°) Los Toritos: 1.



*Deben jugar por la fecha 10.