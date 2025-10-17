Los bonos de la deuda se hundieron 3% y subió el riesgo país

Operadores estimaron que el Tesoro norteamericano compró pesos este viernes, operatoria que ya había efectuado el miércoles y el jueves. Esta intervención no fue suficiente para descomprimir las presiones del mercado. Los dólares bursátiles finalizaron por encima de los 1.500 pesos.

“Pese a que se supo de intervenciones puntuales en los dólares financieros -y probablemente también en el spot-, la demanda se impuso nuevamente, empujando los precios al alza hasta máximos intradiarios de $1.475. Durante gran parte de la rueda se observaron tramos sin posturas de venta, reflejando la tensión cambiaria. En los minutos finales apareció el Tesoro vendiendo, lo que permitió barrer posiciones compradoras y marcar un cierre mayorista en $1.450, nivel que había alcanzado al inicio de la jornada", afirmó Merino.

Así, el monto negociado en el mercado mayorista volvió a ser nutrido, por unos USD 724,4 millones en el segmento de contado, reflejo de la alta demanda preelectoral. El tipo de cambio oficial ganó 48 pesos o 3,4% en el día, a $1.450 para la venta, su precio más alto desde el récord del 19 de septiembre ($1.475), un mes atrás.

El dólar al público quedó ofrecido a $1.475 para la venta en el Banco Nación, con ganancia de 50 pesos o 3,5% en el día. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista finalizó a $1.491,61 para la venta (alza de $49,65 o 3,4%) y $1.434,32 para la compra.

Las reservas internacionales brutas descontaron USD 533 millones o un 1,3%, a USD 41.168 millones, un mínimo desde el 25 de septiembre. Fuentes de la entidad indicaron a Infobae que en la rueda hubo bajas en la cotización de activos que integran reservas y se registraron pagos a organismos, sin brindar más detalles.

Los dólares financieros fueron los que más subieron, en un rango de 45 a 75 pesos. El “contado con liquidación ” mediante bonos quedó a $1.534,23 (+3,1%), mientras que el dólar MEP escaló a $1.539,23 (+5,1%). El dólar blue ganó 20 pesos o 1,7% en el día, a $1.485 para la venta.

Nicolás Cappella, analista de IEB, precisó que “todo esto ocurre incluso luego de que se conociera un tuit de Scott Bessent informando que el tesoro americano vendió dólares tanto en el oficial como en el ‘contado con liqui’. La intervención de Bessent ya no sirve para palear el ánimo dolarizador del mercado”.