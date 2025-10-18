El periodista, que padecía cáncer de pulmón, mantuvo siempre un bajo perfil. Estuvo en pareja con la actriz Mercedes Scapola, con quien tuvo un hijo.

El periodista Mariano Castro, hermano gemelo del recordado conductor Juan Castro, falleció este viernes 17 de octubre a los 54 años. La triste noticia fue confirmada por el periodista Ángel de Brito a través de sus redes sociales.

Murió a los 54 años Mariano Castro, hermano gemelo del periodista Juan Castro"Falleció Mariano Castro, el hermano de Juan Castro. QEPD", escribió el conductor de LAM en su cuenta de X, generando una ola de mensajes de sorpresa y tristeza entre los usuarios.

Mariano Castro padecía cáncer de pulmón con metástasis, una enfermedad que él mismo le había confirmado a De Brito en 2020. A pesar de su delicado estado de salud y de su vínculo con el periodismo, siempre eligió mantener un perfil bajo, alejado de la exposición mediática que caracterizó la carrera de su hermano, quien murió trágicamente en marzo de 2004.

En el ámbito personal, Mariano estuvo en pareja con la actriz Mercedes Scapola, hija de Mercedes Morán, con quien tuvo un hijo, León, nacido en 2013. Aunque ya no estaban juntos, mantenían una relación cordial por el bienestar de su hijo.

