Emilio Martínez Garbino y Silvio Farach firmaron el compromiso de renunciar a sus fueros

Emilio Martínez Garbino y Silvio Farach renunciaron públicamente a sus fueros en caso de consagrarse como legisladores nacionales.

En el Centro Comercial de Paraná, los candidatos de Unión Federal Popular (Lista 23), Emilio Martínez Garbino y Silvio Farach firmaron el viernes por la mañana un compromiso de renunciar a sus fueros en el caso de resultar elegidos como senador y diputado Nacional, respectivamente, en las elecciones del 26 de octubre.

Con la presencia del presidente del Centro Comercial, el ex gobernador Mario Moine, del ex intendente de Gualeguaychú Luis Leissa, entre otros dirigentes, ambos candidatos ratificaron su voluntad indeclinable de no atarse a cualquier tipo de fueros o inmunidades que la Constitución Nacional prevé.

Afirmaron que consideraban urgente y necesario despejar cualquier tipo de dudas referidas a que quienes ocupen estos cargos, los puedan utilizar para esconderse de la justicia. Martínez Garbino expresó: “Este tipo de gestos son decisivos para reconciliar a la política con la sociedad”.

Rodolfo Pérez en su condición de interventor de la Unión Popular Federal comunicará la renuncia a las autoridades de la Secretaría Electoral de la Nación, para que tomen razón de este compromiso.