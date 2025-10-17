Alumnos de Gualeguaychú marcharon contra las pasteras: “No a la contaminación”

Alumnos de las escuelas de Racing, Sirio Libanés, Juventud Unida, Islas Malvinas, Esteban Piacenza, Rawson, EET nº1, ENOVA, Asociación Santa Rita y Gervasio Méndez, docentes, familias y autoridades municipales de Gualeguaychú, compartieron con cánticos y carteles donde se repetía la leyenda “Sí a la vida”, su deseo de una ciudad libre de contaminación y su rechazo al funcionamiento de la pastera UPM, radicada sobre el río Uruguay, en la localidad de Fray Bentos.

Diferentes colegios fueron exponiendo cartulinas y carteles hechos en clase, mientras decían algunas palabras. “Más que un encuentro, es un llamado, una promesa y una acción de defensa de nuestro planeta. El blanco representa naturaleza, la paz y la vida. El verde, la vida que tenemos que ofrecer. El agua de cada río y cada animal depende de nuestras decisiones”.

“Que este grito esté lleno de compromiso y que llegue lejos. Que despierte conciencia y se resuelva todo, que el planeta necesita nuestras voces y nuestras manos. Gritemos juntos, con fuerza y con esperanza. El futuro es verde, grita blanco”, recitaron alumnos al subir al escenario, con un poco de nerviosismo pero sintiéndose interpelados por la causa.

Fuente: Ahora El Día