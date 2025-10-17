Convocatoria abierta para crear nuevos festivales y ciclos teatrales en la provincia

En el marco de las celebraciones por el Día del Teatro Independiente Entrerriano, que se conmemora cada 20 de octubre, se anunció la apertura de la convocatoria para el programa "Primera Edición de Evento". La iniciativa, impulsada por el Consejo Provincial del Teatro Independiente de Entre Ríos (Contier), busca fomentar la creación, circulación y gestión de nuevos espacios teatrales en toda la provincia. Hasta el 2 de noviembre inclusive, los grupos interesados podrán presentar sus proyectos.

La propuesta está dirigida a artistas, colectivos, gestores y hacedores del teatro entrerriano que deseen desarrollar por primera vez un evento de carácter público vinculado al quehacer escénico. En esta convocatoria, el término "evento" abarca diferentes formatos, como son festivales, circuitos, ciclos, congresos, encuentros o residencias artísticas. Cada propuesta deberá incluir al menos cuatro actividades o acontecimientos, ya sean continuos o discontinuos, relacionados directamente con la actividad teatral, como funciones, talleres, seminarios o muestras abiertas al público.

El objetivo central del programa es acompañar el nacimiento de nuevas plataformas de intercambio y producción escénica que impulsen la visibilidad del teatro entrerriano y fortalezcan el trabajo de artistas, técnicos y gestores culturales de las distintas regiones de la provincia.

Podrán participar todos los equipos de organización que se encuentren empadronados en el registro del Consejo. Las propuestas presentadas serán evaluadas por un jurado designado especialmente para esta edición, que seleccionará tres proyectos por región. Cada iniciativa seleccionada recibirá un aporte no reintegrable de $2.500.000 destinados a la realización del evento.

La celebración del Día del Teatro Independiente Entrerriano busca reconocer la labor de quienes sostienen la actividad teatral fuera de los circuitos oficiales, reivindicando su aporte a la cultura provincial y a la construcción de una identidad escénica propia. Además, la convocatoria apunta a promover la construcción de redes entre artistas, públicos y espacios independientes, como una forma más de fortalecer la identidad teatral entrerriana en sus diversas manifestaciones.

Bases y condiciones acá.

Formulario disponible en este enlace.