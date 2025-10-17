Colón fortalece su competitividad turística con nuevas herramientas financieras del Banco Nación

La Municipalidad de Colón llevó adelante este miércoles en el Predio Acceso Colón (Ruta 135 y San Martín s/n), una jornada técnica junto al Banco de la Nación Argentina (BNA) destinada a prestadores turísticos, gastronómicos y comercios de productos regionales. El objetivo fue acercar herramientas financieras y beneficios comerciales para impulsar la demanda y acompañar la preparación del destino para la temporada alta.

Durante el encuentro, representantes del BNA presentaron bonificaciones especiales y planes de cuotas sin interés orientados a hotelería, hosterías, agencias de viaje, gastronomía, productores regionales, actividades recreativas y complejos termales, con foco en mejorar la competitividad del destino y facilitar las ventas mediante tarjetas del Banco Nación y la plataforma BNA+ MODO.

Beneficios presentados

- Bonificaciones y cuotas sin interés para ventas con tarjeta.

- Cuenta BNA bonificada por 6 meses, con acreditación de ventas promocionadas.

- +Pagos Nación, el sistema del Banco para procesamiento de cobros.

Alcance por rubro

- Hotelería y alojamientos: hasta 12 cuotas sin interés.

- Gastronomía y bares: 20% de descuento para clientes.

- Entretenimiento, termas y excursiones: 20% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés.

- Productos regionales y artesanías: 20% de descuento y 3 cuotas sin interés.

Adhesión y requisitos

Durante la jornada se explicaron los requisitos de adhesión, se recibieron formularios y se iniciaron trámites de alta y vinculación a las promociones para quienes presentaron la documentación. Se recordó que los requisitos varían según se trate de personas humanas o jurídicas, incluyendo DNI, constancia de CUIT, comprobantes impositivos y, de corresponder, documentación societaria.

Próximos pasos

El Banco Nación agradeció la participación de los prestadores locales e invitó a quienes aún no se sumaron a realizar la inscripción previa para continuar el proceso de adhesión a los beneficios. Desde la Secretaría de Turismo y Cultura de Colón destacaron que estas herramientas financieras potencian la accesibilidad del destino, dinamizan la economía local y consolidan a Colón y la Microregión Tierra de Palmares como una propuesta competitiva a nivel nacional.