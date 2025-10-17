Ante la falta de cobertura de OSER, el Centro de Jubilados firmó convenio con una óptica de Paraná

El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná, representado por su comisión directiva, celebró un convenio este viernes con el Centro Óptico Optimack para garantizar la cobertura óptica de sus socios y socias ante la falta de prestación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER).

“El Centro Óptico se encuentra ubicado en calle Carbó, esquina Monte Caseros, y el acuerdo es para cubrir una parte de lo que pueda salir un par de anteojos a los jubilados y pensionados, socios del Centro, porque hemos quedado sin cobertura en la obra social. Le pedimos a los socios que se arrimen al Centro para informar sobre el porcentaje con el que les vamos a ayudar a cubrir lo que pueda salir un par de anteojos”, subrayó la presidenta del Centro, Griselda Ledesma.

Por su parte, el vice Mario Huss, sostuvo: “Siempre estamos trabajando y tratando de solucionar los problemas de los adultos mayores. Hay mucha inquietud de los jubilados que no pueden comprar los anteojos, esta institución va a dar una mano muy importante para que puedan tener los anteojos ya que la obra social ha cortado ese servicio”.

Remarcó además: “Tenemos permanentes reclamos por distintos temas, especialmente por los medicamentos”.

Finalmente, la secretaria Graciela Sosa recordó que para acceder a información sobre el convenio los socios pueden acercarse a la sede social del Centro de Jubilados, en calle Pellegrini 454, de lunes a viernes de 9 a 12.