El Ciclo Entre Ríos Cantada tendrá nuevos encuentros en Gualeguaychú y Paraná

Las fechas serán este viernes 17 en Gualeguaychú y el jueves 30 de octubre en la capital entrerriana. Se trata de encuentros itinerantes de lectura que ponen en valor a autores de la provincia. Es organizado por la Biblioteca Provincial, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

El viernes 17 a las 18, la actividad se realizará en la Biblioteca Olegario V. Andrade del Instituto Magnasco (Camila Nievas 78, Gualeguaychú), donde se abordará la obra del poeta local Aníbal Marc Giménez (1875–1957). Este encuentro marcará el cierre del circuito programado a comienzos de año en esa ciudad.

El ciclo continuará luego en Paraná, con una nueva jornada el jueves 30 de octubre a las 18 en la Biblioteca Provincial de Entre Ríos (Alameda de la Federación 278). En esta oportunidad, se presentará un recorrido por el itinerario intelectual del poeta José María Fernández Unsaín (1918–1997).

Entre Ríos Cantada busca poner en valor y difundir la producción poética entrerriana mediante el diálogo entre la lectura y la música. A lo largo del año, ha recorrido diversas localidades de la provincia, fortaleciendo el intercambio con bibliotecas populares y promoviendo el acceso al patrimonio literario regional desde una perspectiva federal.

La participación es libre y gratuita, con inscripción previa en los siguientes enlaces:

Entre Ríos Cantada en Gualeguaychú: https://forms.gle/ XquWBacT5MbvyUZy5