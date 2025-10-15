Cineclub Paranoia proyecta una nueva película este domingo

El Cineclub Paranoia invita a una nueva función dentro de su "ciclo monstruoso" en el Almacén de los 33, ubicado en la esquina de Bavio y Courreges, en Paraná. La película elegida para esta ocasión será La Cosa (1982), dirigida por John Carpenter, uno de los referentes del cine de terror y ciencia ficción. La cita está prevista para este domingo 19 de octubre, a las 20, y contará con una propuesta especial que incluye premios para el público.

El ciclo propone cada mes un recorrido por filmes del género fantástico y de terror. En esta ocasión, la consigna es asistir con una prenda o accesorio "fuera de lugar", como una remera al revés, zapatillas intercambiadas o un atuendo formal acompañado de pantuflas. La idea, explican los organizadores, es generar una sensación de extrañeza y desacomodo que dialogue con la atmósfera paranoica del film, donde los personajes no pueden confiar ni siquiera en sus propias percepciones. Quienes se sumen al dresscode podrán participar de un sorteo con premios durante la noche.

La película es considerada una de las obras más representativas de John Carpenter y un punto de inflexión en la historia del cine de ciencia ficción. Estrenada en 1982, está basada en la novela corta Who Goes There? de John W. Campbell Jr., y narra la historia de un grupo de de investigadores estadounidenses en una base de la Antártida que descubre una forma de vida extraterrestre. A medida que la criatura se infiltra entre ellos, el miedo y la desconfianza se apoderan del grupo, que debe enfrentarse al monstruo y a la paranoia que los consume. La película está protagonizada por Kurt Russell en el papel del piloto R.J. MacReady, y cuenta con un elenco integrado por A. Wilford Brimley, Keith David, Richard Dysart y Donald Moffat, entre otros.

Si bien su estreno inicial recibió críticas duras y escasa repercusión comercial, en parte por coincidir con el éxito de E.T., el extraterrestre, con el paso del tiempo La Cosa se transformó en una película referentes del género. Sus efectos especiales, diseñados por Rob Bottin, fueron revolucionarios para la época, ya que incluyó elementos como prótesis, animatrónica y materiales orgánicos para dar vida a esa criatura cambiante. Hoy, más de cuatro décadas después, la película es considerada una obra maestra del terror psicológico y una influencia directa en múltiples realizaciones posteriores, con videojuegos como Among Us.

Durante la función y como es habitual, habrá una amplia carta de comidas y bebidas.

Las entradas tienen un costo de $2.000 y pueden adquirirse directamente en la puerta del Almacén.