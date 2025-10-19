Verstappen ganó en una carrera en la que Colapinto terminó 17°

Este domingo se llevó a cabo la final de la 19ª fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en el Circuito de Las Américas de Austin, Texas (Estados Unidos). El ganador fue Max Verstappen luego de 56 vueltas en la que dominó la carrera; mientras que Franco Colapinto finalizó en el 17° lugar.

En la largada de la carrera Verstappen mantuvo el primer lugar con autoridad, mientras que Charles Leclerc fue por Lando Norris y lo superó ayudándose de sus neumáticos blandos. Oscar Piastri hizo lo propio con George Russell y el nuevo orden fue: Verstappen, Leclerc, Norris, Lewis Hamilton, Piastri y Russell.

Atrás, Franco Colapinto perdió dos lugares con los dos pilotos que comenzaron con neumáticos blandos: Gabriel Bortoleto y Esteban Ocon. Pese a eso, en el tercer giro Colapinto ya había recuperado la posición respecto a Ocon.

En el séptimo giro el argentino escaló hasta el 14° lugar debido al único toque que se produjo en toda la carrera. Kimi Antonelli intentó superar a Carlos Sainz y al superarlo en la curva por la parte externa, el español golpeó la parte trasera izquierda del auto del italiano con la parte delantera derecha de su vehículo. El golpe provocó el abandono de Sainz y dejó a Antonelli último.

Lance Stroll, que venía más rápido, finalmente superó a Colapinto en la 12ª vuelta, devolviendo a Colapinto en el 15° lugar. Mientras tanto, arriba no pasaba nada: Verstappen lideraba con holgura, dejando por detrás a Leclerc y Norris.

Después del ingreso a boxes de Bortoleto comenzó la remontada de Antonelli. El italiano venía muy veloz desde atrás y se subió al 16° puesto presionando a Ocon y, en consecuencia, a Colapinto. Adelante, Leclerc no pudo aguantar más y Norris lo superó para ir a la caza de Verstappen.

Después de dar cuenta de Ocon, Antonelli superó a Colapinto en el 24° giro, dejando atrás la lucha por el 14° lugar y yendo por los puestos de puntos (lo haría sin éxito). El argentino llegó a estar 12° luego de algunos ingresos a boxes, pero en el 33° giro le tocó a él y cayó hasta el último lugar.

Unas vueltas más tarde se produjo el ingreso de Bortoleto y Colapinto quedó penúltimo, posición en la que estuvo por un largo rato. Adelante, Leclerc había vuelto al segundo puesto, pero Norris volvió a superarlo con una gran maniobra en la curva 12 para ser el segundo de la carrera. Adelante, Verstappen hasta paró en boxes sin correr riesgos.

Recién en la penúltima vuelta, ya cuando no había nada en juego, Gasly fue superado por Isack Hadjar y tenía un ritmo notablemente inferior respecto al de Colapinto. Pese a eso, el equipo le pidió al argentino que conserve la posición, orden que no acató: Franco pasó a Gasly con una buena maniobra que llevó a ambos autos al límite para quedarse con el 17° lugar. Gasly poco después perdió la posición también con Bortoleto.

Todo esto se dio con Verstappen en medio, llegando a la línea de meta por delante de Colapinto, al que le sacó una vuelta. Segundo acabó Norris, mientras que Ferrari consiguió los puestos 3° y 4° con Leclerc y Hamilton.

La próxima final de la temporada será el fin de semana del 24 al 26 de octubre en el autódromo de la Ciudad de México. En Estados Unidos Verstappen ganó una carrera en la que Colapinto mostró personalidad y terminó 17°.

Resultados | Fórmula 1 | Fecha 19 (en Estados Unidos)

1°) Max Verstappen (Red Bull): 1h34’161/1000.

2°) Lando Norris (McLaren): a 7”959/1000.

3°) Charles Leclerc (Ferrari): a 15”373/1000.

4°) Lewis Hamilton (Ferrari): a 28”536/1000.

5°) Oscar Piastri (McLaren): a 29”678/1000.

---

17°) Franco Colapinto (Alpine): a 1 vuelta.



Campeonato | Fórmula 1

1°) Oscar Piastri (McLaren): 346 puntos.

2°) Lando Norris (McLaren): 332.

3°) Max Verstappen (Red Bull): 306.

4°) George Russell (Mercedes): 252.

5°) Charles Leclerc (Ferrari): 192.

---

20°) Franco Colapinto (Alpine): 0.