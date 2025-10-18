Cáceres criticó la campaña electoral de Milei y Frigerio y consideró que son “un gobierno de grandes promesas”

El ex vicegobernador y presidente del PJ, cuestionó la campaña que vienen realizando los gobiernos nacional y provincial. Dijo que “Les cuesta gobernar y tampoco son transparentes”.

Cáceres señaló que, desde el oficialismo, “Se la pasan hablando de honestidad mientras se llevan por delante las instituciones y los derechos de la gente. Desde que comienza la campaña formalmente hay 25 días antes del acto electoral en que los gobiernos no pueden hacer anuncios de obras y tampoco ningún tipo de acto que trate de captar el voto directa o indirectamente de los ciudadanos y ciudadanas. Todo lo contrario de lo que viene haciendo fundamentalmente el gobernador, con la complicidad entre otros del Ministro del Interior y el presidente Milei, en Entre Ríos”.

En ese sentido, enumeró: “En el marco del acto de campaña que realizó el presidente Milei en Paraná, se hicieron anuncios acerca de la Hidrovía y sobre la tarifa de Salto Grande, donde mezclaron la campaña con los anuncios de gobierno. También a principios de octubre vino el Ministro del Interior Nacional, Lisandro Catalán, que se paseó por la capital con el gobernador Frigerio, sus funcionarios y los candidatos de La Libertad Avanza, haciendo campaña abiertamente. Todo eso viola el Código Electoral Nacional (en su Artículo 64 quater) que prohíbe los anuncios de obras, acciones o políticas que alcancen a la mayoría de la población, y lo sanciona con penas severas”.

“Es tan escandaloso lo que hicieron que nuestro frente Fuerza Entre Ríos denunció en la justicia federal la violación de la norma electoral”, aseguró el dirigente peronista y apuntó que, “Frigerio siguió haciendo anuncios como la reducción de las tasas en la factura de la electricidad, que afecta a los Municipios, dice que va a hacer un plan de obras histórico, pero el año que viene. En estos últimos días redobló la campaña con un raid de medios con promesas de todos los colores, hablando de billones y billones de pesos. La verdad que lo que es histórico es el abandono de las rutas, caminos, escuelas y todo lo que tiene que ver con los bienes y servicios del Estado”, lamentó.

Por último, Cáceres sostuvo: “No sólo no están resolviendo nada, sino que lo están empeorando por la desidia y va a ser muy difícil salir de la situación a la que nos están llevando. Frigerio le entregó la campaña a La Libertad Avanza y Milei le entregó la Argentina a Trump. Les pesa gobernar y tampoco son transparentes. Y se dan cuenta de que la gente se cansó de poner el cuerpo y ver que la cosa va cada vez peor, por eso hacen trampa y violan la ley”, finalizó.