Rocamora cayó en su visita a Ferro en la Liga Nacional

Rocamora perdió en su visita al estadio Héctor Etchart en Buenos Aires.
En la noche del sábado, el Club Rocamora de Concepción del Uruguay visitó a Ferro Carril Oeste en el estadio Héctor Etchart de Caballito, Buenos Aires. Fue la quinta presentación del equipo entrerriano, que llegó a este encuentro con récord 3-1 a su favor. El Verde, por su parte, tenía un acumulado de 2-2.
Luego de un primer cuarto dominado por el Rojo con una ligera ventaja de un punto hacia el descanso (18-17), Ferro se recuperó y pasó al frente gracias a una férrea defensa que solo permitió nueve tantos en el segundo cuarto. Con el parcial 18-9 pasó a ganar por 35-27 hacia el descanso.
En el tercer cuarto; Ferro profundizó ese dominio y tomó una distancia de 13 puntos (50-37) que puso muy cuesta arriba la situación para las dirigidas por Sabrina Scévola. Aunque Rocamora tuvo más fluidez en el tramo final, no consiguió endurecer la defensa y eso impidió que pudiera descontar en el partido: ganó Ferro por 69-56.
Con la derrota, el Rojo quedó con récord 3-2 y ahora tendrá que jugar ante El Talar con la misión de retornar al triunfo. El partido comenzará a las 19.30 de este domingo en la segunda oportunidad en la que el Rojo jugará como visitante en este torneo.
-SÍNTESIS-
Ferro 69-56 Rocamora.
Parciales: 17-18 // 35-27 (18-9) // 50-37 (15-10) // 69-56 (19-19).
Formaciones:
FERRO (69)
*Florencia Fernández: 7pts, 8rbs, 1rec, 4per, 3ta.
*Julia Fernández: 17pts, 2rbs, 1rec.
*Abril Romagnoli: 2pts, 1rb, 2as, 1rec.
*Giuliana Baccarelli: 7pts, 4rbs, 3as, 4rec, 1per.
*Dalma Piri: 12pts, 7rbs, 1as, 4rec, 3per.
Lucía Moravansky: 8pts, 1rec.
Stephanie Smidt Falter: 3pts, 1rb, 1rec, 1per.
Pilar Carra: 4pts, 5rbs, 1rec, 4per.
Lucila Sampietro: 5pts, 1rb, 1as, 1rec.
Lara Tribouley: 4pts, 1rb, 1as.
DT: Gabriel Fernández.
ROCAMORA (56)
*Antonella González: 14pts, 4rbs, 6as, 1rec, 7per.
*Renata Pidone (x): 3pts, 9rbs, 4per.
*Melanie Delsart Izaguirre: 6pts, 2rbs, 1as, 2rec, 3per.
*Paula Santini (x): 6pts, 5rbs, 3as, 4rec, 4per.
*Martina Schunk (x): 19pts, 15rbs, 1rec, 2per, 1ta.
Manuela González: 8pts, 2rbs, 1rec.
Maite Cuenos Elizalde: 1rb, 1rec, 1per.
Morena Lesik Ramaglia: ---.
Taina Armocida: ---.
DT: Sabrina Scévola.
*Inicialistas.
(x): Excluidas.
Árbitros: Lamonica - Knaeur.
Estadio: Héctor Etchart.