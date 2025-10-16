El Gato Negro continúa con su ciclo de cine este domingo

El espacio cultural ubicado en Tucumán 355 abrirá nuevamente sus puertas para una nueva función de su ciclo de cine. En esta oportunidad, la propuesta será la película Border, del director sueco Ali Abbasi, una obra premiada y reconocida por su extraña belleza. La proyección tendrá lugar este domingo 19 de octubre, a las 19.

La elección de este film se enmarca dentro de la programación de octubre del Gato Negro, un mes que, según describen desde el espacio, combina la humedad y la floración de la primavera ribereña con un aire de misterio propio de Halloween. En ese contexto, el ciclo propone revisar el concepto de "lo monstruoso" desde otra perspectiva, en las formas en que la sociedad reprime, etiqueta o teme aquello que escapa a la norma. "El felino decidió dar una vuelta de tuerca a los consabidos meses del terror y eligió películas donde la monstruosidad se halla del otro lado, bajo máscaras de normalidad que ocultan el odio y los prejuicios", expresaron desde la organización.

Border es una coproducción sueca de 2018, basada en un relato del escritor John Ajvide Lindqvist y escrita en colaboración con Isabella Eklof y Abbasi. La película cuenta con música de Christoffer Berg y Martin Dirkov, y fotografía de Nadim Carlsen. Su duración es de 101 minutos. La historia se centra en Tina, una agente de aduanas con un sentido del olfato extraordinario que le permite detectar la culpabilidad en las personas. Su rostro y su cuerpo, sin distintos a los de la mayoría, aspecto que la llevó a vivir en aislamiento, pero todo cambia cuando conoce a Vore, un hombre con rasgos similares que despierta en ella la sospecha de un vínculo más profundo.

La película gira en torno a los límites de la identidad humana, el deseo y la libertad. Implícitamente, contiene un relato de metamorfosis y descubrimiento, donde los protagonistas encarnan la naturaleza indómita que la civilización intenta ocultar. "Ella intenta encajar y ocultar su magia salvaje; él, reconociendo a una par, enciende la mecha emancipadora", destacan desde el Gato Negro.

Como en cada edición, el público podrá disfrutar de un servicio de cafetería y la posibilidad de compartir impresiones al final de la función. "Les esperamos, fauna querida, este domingo como siempre a las 19, para dejarse arrebatar por el mejor cine de autor y también un buen cafecito si es que gustan", concluye la invitación.

La entrada podrá abonarse en puerta. Valor: $1.000.