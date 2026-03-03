Paritaria docente: Jubilados Autoconvocados rechazaron que se “dilate la negociación en forma irresponsable”

Jubilados Autoconvocados cuestionaron al Gobierno provincial por “dilatar” la paritaria docente. “El gobierno provincial se tomó su tiempo para, sobre el comienzo del ciclo lectivo, iniciar la paritaria. Lejos de comenzar las negociaciones desde un ofrecimiento acorde al costo de vida, remunerativo y bonificable, se demostró escasa empatía con los docentes activos y jubilados, con montos lisa y llanamente en negro”, señalaron.

En un comunicado de prensa, la agrupación marcó: “Hoy, 2 de marzo, ya con el ciclo lectivo en medio de un paro de las entidades y expectativa de los jubilados, vuelve a realizar un ofrecimiento que apenas mueve el salario activo con montos como el Fonid, que no llega al jubilado. Pero, para rematar, insiste en otorgar un monto totalmente en negro de 30 mil para los jubilados. Esto agota la paciencia y tolerancia. El gobierno no aprovechó estos dos meses para negociar, ni se preocupó por hacer ofertas apreciables. Los jubilados no recibimos los montos en negro de los activos. Se nos quiere dar un monto en negro y, en muchos casos, seguimos aportando jubilación, luego de 30 años de servicio frente al aula, para sostener una Caja a la que aportamos entre un 16 y 19% en nuestra vida activa”.

Por último, solicitaron “percibir todos los montos que se otorguen a los activos”. “Que se hagan ofrecimientos que contengan el real valor del costo de vida. Rechazamos que se dilate la negociación en forma irresponsable, y el manoseo”.