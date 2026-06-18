La Tercera Fase del Plan y Pequeños Seres llegan al Teatro 3 de Febrero

Pequeños Seres se presentará en el Teatro 3 de Febrero, junto a La Tercera Fase del Plan.

El próximo domingo 21 de junio, el Teatro Municipal 3 de Febrero será sede de una nueva fecha del ciclo Música en esta orilla, una propuesta que busca visibilizar y acompañar el desarrollo de artistas emergentes de la ciudad. Desde las 20, subirán al escenario las bandas paranaenses La Tercera Fase del Plan y Pequeños Seres, en un espectáculo con entrada libre y gratuita, con ingreso por orden de llegada.

La iniciativa forma parte de las Convocatorias Culturales 2026, una herramienta impulsada para promover la producción artística local y generar espacios de encuentro entre los creadores y la comunidad en escenarios de referencia de la capital entrerriana.

Con un repertorio centrado en composiciones propias, La Tercera Fase del Plan se ha consolidado como una de las propuestas jóvenes del rock local. Durante este año, el grupo obtuvo el primer puesto en la categoría Rock/Pop del certamen Premate y fue parte de la programación artística de la Fiesta Nacional del Mate, sumando nuevas instancias de proyección para su trabajo.

En tanto, Pequeños Seres reúne a músicos de Paraná y localidades cercanas vinculados por una historia compartida desde sus años de escuela secundaria. Su propuesta encuentra una de sus principales referencias en la obra de Luis Alberto Spinetta y ha desarrollado distintos espectáculos dedicados a recorrer el legado musical del reconocido artista argentino.

La jornada ofrecerá un panorama de las búsquedas sonoras y creativas de una nueva generación de músicos de la región, combinando canciones originales, influencias del rock nacional y diferentes miradas sobre la producción musical contemporánea.

El concierto tendrá lugar en la sala ubicada en calle 25 de Junio 60 y el acceso será libre y gratuito para todo público.