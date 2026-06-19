"Flausina la de esos López" desembarca en Paraná en el ciclo Un Domingo de Teatro

"Flausina la de esos López", una producción proveniente de Villa Elisa llega este domingo a La Vieja Usina, con entrada gratis.

El ciclo Un Domingo de Teatro tendrá una nueva presentación este domingo 21 de junio en Paraná. La propuesta comenzará a las 20, en La Vieja Usina, ubicada en Gregoria Matorras de San Martín 861, con entrada libre y gratuita para todo público.

En esta oportunidad se pondrá en escena Flausina la de esos López, una producción proveniente de Villa Elisa que forma parte de la programación impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (Contier).

La obra cuenta con las actuaciones de Marcela Mesaros y Eduardo Velázquez, bajo la dirección de Huber Díaz y del propio Velázquez. El proyecto teatral surge a partir de diversas lecturas de autores brasileños que retratan la vida en el sertón, una extensa región semiárida del nordeste de Brasil, combinadas con las experiencias vividas por Velázquez durante su infancia y adolescencia en ámbitos rurales argentinos.

Según destacan sus realizadores, ambos territorios comparten características sociales y culturales que moldean modos de vida, conductas y formas de relacionarse con el entorno.

La historia tiene como protagonista a Flausina, una mujer que atraviesa una infancia marcada por la adversidad y una serie de matrimonios y vínculos impuestos, además de experiencias de maternidad y viudez. A lo largo de su recorrido, el personaje despliega inteligencia, astucia y una fuerte voluntad de superación para enfrentar las dificultades y construir su independencia.

La obra propone un relato atravesado por la resiliencia y el empoderamiento femenino, condensado en una de sus frases más significativas: “Quiero el buen bocado que desde niñita la vida me privó”.

El ciclo Un Domingo de Teatro integra la programación de CUAC! Cultura Activa, una iniciativa anual de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos que desarrolla actividades artísticas en distintos puntos de la provincia. Los espectáculos que forman parte de la propuesta fueron seleccionados a través de una convocatoria abierta y federal destinada a compañías y elencos teatrales entrerrianos.