Cinética reestrena “Del otro lado”: una experiencia que trasciende la danza

"Del otro lado", este sábado a las 21, en La Vieja Usina.

Después del gran impacto que tuvo en su estreno el año pasado —con dos funciones a sala llena y un público sorprendido por la potencia de su propuesta—, la compañía Cinética vuelve a escena con Del otro lado, una obra que interpela al espectador desde distintos lenguajes: la danza, lo audiovisual y la iluminación. El reestreno tendrá lugar los sábados 18 de octubre y 1 de noviembre a las 21, en La Vieja Usina, con entradas a la venta.

“Del otro lado” es una producción local de gran nivel artístico y técnico, creada y dirigida por Marianela González y Natacha Caviglia, quienes además integran el elenco junto a un sólido grupo de bailarinas. La obra propone un recorrido visual y emocional que combina movimiento, imagen, luz y sonido para crear una experiencia sensorial única.

“Trabajamos con una visión escénica integral, donde el cuerpo, la luz y la imagen se redefinen constantemente, creando una experiencia inmersiva para quien la ve”, comentan las creadoras.

La primera temporada de “Del otro lado” sorprendió por su potencia visual, sensibilidad y originalidad, dejando en claro que en la región se gestan producciones artísticas de gran calidad. Este reestreno llega con nuevas proyecciones, rediseño lumínico y una energía renovada.

Las funciones del 18 de octubre y 1 de noviembre prometen volver a colmar la sala de La Vieja Usina, en Gregoria Matorras 861 de Paraná.

Quedan las últimas entradas para el reestreno de este sábado, disponibles a través de la cuenta de Instagram @cineticadanza o en Sumar Laboratorio de Danza (Gualeguaychú 422), de lunes a viernes de 15 a 21.

Ficha artística

Dirección general: Marianela González y Natacha Caviglia.

Producción audiovisual: Natacha Caviglia.

Producción coreográfica: Marianela González.

Diseño de iluminación y asistencia técnica: Sergio Fabri.

Bailarinas: Eugenia Díaz Vitori, Gimena Russian, Macarena Agüero, Marianela González, Martina Andino, Milagros Burgos, Natacha Caviglia, Natalia Saavedra, Neja Guerberoff, y Victoria Martínez.