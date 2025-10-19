Lectura del resultado electoral: un fallo habilita al PJ de Entre Ríos a sumar sus votos a Fuerza Patria

Mientras se discute cómo se van a contabilizar los votos a nivel nacional, la Cámara Electoral resolvió el viernes a favor del sector del peronismo entrerriano que lideran Guillermo Michel y Adán Bahl, y habilitó la vinculación de la alianza “Fuerza Entre Ríos” con la marca nacional “Fuerza Patria”, un sello promovido por el Partido Justicialista en distintos distritos del país.

“El nombre adoptado por la alianza ‘Fuerza Entre Ríos’ se encuentra en coherencia con la expresión ‘Fuerza Patria’, que el PJ impulsa en catorce provincias”, señala el fallo del tribunal, que representa un revés para el oficialismo nacional, que había intentado bloquear esa conexión.

La resolución judicial llega tras semanas de tensiones internas en el peronismo entrerriano, donde distintos sectores competían por el uso de la denominación y su eventual impacto en la boleta corta local. Con la decisión de la CNE, el espacio de Michel y Bahl consolida su estrategia de asociarse al armado nacional del PJ, en momentos en que el partido busca mostrarse unificado frente al gobierno de Javier Milei, publicó el diario Clarín.

El antecedente podría tener implicancias más amplias si se aplica en el ámbito nacional, ya que puede determinar cómo se computen los votos en las próximas elecciones legislativas del domingo, especialmente en lo que respecta a la sumatoria de las distintas expresiones provinciales bajo un mismo frente nacional.

Desde el entorno de Michel celebraron la decisión y la calificaron como “una reivindicación de la autonomía partidaria y del derecho a participar bajo un proyecto común”.

En el oficialismo nacional, en cambio, admiten que el fallo introduce “un factor de distorsión” en la lectura política de los resultados, ya que permitirá al PJ agrupar bajo una misma identidad a sectores que compiten en varios distritos.

El caso entrerriano se convirtió así en una referencia para otros frentes provinciales que buscan asociarse a “Fuerza Patria” en distintas jurisdicciones, y que ven en esta resolución una vía para fortalecer su proyección electoral a nivel local.