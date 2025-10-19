Argentina perdió ante Marruecos, que es el campeón del Mundial Sub20

En el estadio Julio Martínez Prádanos, Marruecos derrotó a Argentina por 2-0 y se consagró campeón del Mundial Sub20.

Este domingo la selección argentina de fútbol masculino Sub20 perdió ante Marruecos en la definición del campeonato mundial de la categoría. El partido se disputó en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile. En la definición, el árbitro fue el italiano Maurizio Mariani.

Marruecos salió más decidido a lastimar durante los primeros minutos y consiguió hacerlo jugando balones en largo en los que puso en dificultades a la defensa argentina. Tal es así que la jugada que abrió el marcador llegó tras un balón jugado al borde del área grande.

El balón tenía destino en los pies de Yassir Zabiri, que llegó a definir antes de chocar con Santino Barbi en el borde del área grande. Aunque el balón no terminó el gol, el banco del equipo africano pidió revisar la jugada por posible tarjeta roja.

En la revisión VAR solicitada por el banco africano, el árbitro Mariani confirmó que hubo falta, pero consideró que fue afuera del área y que como el futbolista marroquí ya no continuaba en posesión del balón, era para tarjeta amarilla. No importó: Zabiri ejecutó el tiro libre desde el borde del área de forma magistral y marcó el 1-0 a los 12 minutos.

La desventaja provocó que Argentina se adelantara en el campo de juego para buscar el empate. Aunque generó algunas aproximaciones, sufría más cuando salía el contragolpe del equipo africano. Tal es así que terminó sufriendo el segundo gol.

Fue a los 29 minutos, cuando Othmane Maamma recibió un balón jugado en profundidad por el costado derecho y se largó a la carrera para el desborde, aprovechando que Julio Soler estaba adelantado. En el mano a mano con Juan Villalba, el atacante marroquí amagó lo suficiente para desairar al buen defensor argentino y pinchó el centro hacia el costado izquierdo. Por ese lado apareció Zabiri, que se lanzó con su pierna izquierda para impulsar el balón al fondo de la red y poner el 2-0.

Argentina sintió el golpe, pero igual dominó la pelota y empujó a su rival contra el arco. Pese a las múltiples ocasiones generadas tanto en el primer como en el segundo tiempo, no alcanzó. No bastaron los desbordes, los tiros desde afuera del área, los centros, ni las jugadas asociadas para generarle ocasiones a una defensa rival que siempre estuvo sólida.

Recién sobre el final un cabezazo de Tobías Ramírez puso en riesgo la valla de Ibrahim Gomis, que controló el balón sin mayores inconvenientes. Marruecos ganó bien y se llevó la primera estrella de su seleccionado en la historia del fútbol global.

Argentina terminó segunda, con reconocimientos para Santino Barbi, su arquero, y Milton Delgado, por su rendimiento en el torneo. Barbi fue el mejor guardameta de la competición; mientras que a Delgado lo reconocieron como el tercer mejor futbolista del torneo.

-SÍNTESIS-

Argentina 0-2 Marruecos.



Goles:

12’PT: Yassir Zabiri.

29’PT: Yassir Zabiri.



Formaciones:

Argentina: Santino Barbi; Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Villalba; Dylan Gorosito, Valentino Acuña, Milton Delgado, Julio Soler; Maher Carrizo, Alejo Sarco y Gianluca Prestianni.

DT: Diego Placente.



Marruecos: Ibrahim Gomis; Ali Maamar, Ismaël Baouf, Smail Bakhty, Fouad Zaohuani; Naïm Byar, Yassine Khalifi; Othmane Maamma, Hossam Essadak, Gessime Yassine; Yassir Zabiri.

DT: Mohamed Ouahbi.



Cambios:

34’PT: ingresó Mateo Silvetti por Valentino Acuña (ARG).

ET: ingresó Santiago Fernández por Juan Villalba (ARG).

ET: ingresó Tobías Andrada por Tomás Pérez (ARG).

15’ST: ingresó Ian Subiabre por Alejo Sarco (ARG).

17’ST: ingresó Saad El Haddad por Yassine Khalifi (MAR).

29’ST: ingresó Ilias Boumassaoudi por Othmane Maamma (MAR).

37’ST: ingresó Teo Rodríguez Pagano por Dylan Gorosito (ARG).

41’ST: ingresó Taha Majni por Gessime Yassine (MAR).

41’ST: ingresó Younes El Bahraoui por Yassir Zabiri (MAR).



Amonestados:

11’PT: Santino Barbi (ARG).

33’PT: Gianluca Prestianni (ARG).

26’ST: Othmane Maamma (MAR).

29’ST: Ian Subiabre (ARG).

30’ST: Maher Carrizo (ARG).

36’ST: Milton Delgado (ARG).

50’ST: Essadak (MAR).



Árbitro: Maurizio Mariani.



Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago (Chile).