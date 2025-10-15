Últimos días para participar del Concurso de Largometrajes de Ficción y Documental 2025

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) lanzó una nueva edición del Concurso de Largometrajes de Ficción y Documental, una iniciativa que busca fortalecer la producción cinematográfica argentina y fomentar el desarrollo de nuevos talentos en todo el país. La convocatoria, dirigida a productores mayores de 18 años, permanecerá abierta hasta las 14 horas del 22 de octubre y se realiza exclusivamente a través de la plataforma INCAA en línea.

El certamen constituye uno de los instrumentos más importantes del organismo para el fomento audiovisual, es por eso que entregará un total de diez premios distribuidos entre las categorías de ficción y documental. Ocho de los proyectos seleccionados corresponderán a largometrajes de ficción, que recibirán un financiamiento de 250.000 dólares cada uno, mientras que los dos proyectos documentales ganadores obtendrán 85.000 dólares. Los fondos tienen como objetivo cubrir la producción de las obras y garantizar su desarrollo en condiciones profesionales, con el fin de favorecer la competitividad del cine argentino en el ámbito nacional e internacional.

Con esta convocatoria, el INCAA busca apoyar a los productores ya consolidados y abrir espacio para realizadores emergentes que quieran ingresar al circuito cinematográfico con propuestas originales.

Los interesados en participar deberán completar su inscripción de manera digital en el sitio web oficial del Instituto, www.incaa.gob.ar dentro del período estipulado. No se aceptarán presentaciones fuera del plazo establecido ni por medios alternativos. Las bases y condiciones completas pueden consultarse en la sección "INCAA en línea", donde también se encuentran disponibles los formularios y la documentación requerida para postular.

Para realizar consultas específicas sobre el Concurso de Largometrajes de Ficción y Documental 2025, los postulantes pueden escribir a concursospromocion@incaa.gob.ar

Por dudas técnicas vinculadas con el funcionamiento de la plataforma, escribir a enlinea@incaa.gob.ar