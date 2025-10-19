Rosario Central le ganó a Platense y sube en la Zona B

Alejo Véliz (foto) anotó el gol de la victoria de Central en su cancha.

Por la Zona B de la Liga Profesional, Rosario Central recibió a Platense. Fue en el marco de la fecha 13 del certamen, en un duelo que contó con el arbitraje de Pablo Echavarría, acompañado en el VAR por Lucas Novelli.

Nota en desarrollo.

Con la victoria, Rosario Central llegó a los 24 puntos y se ubica en la cuarta posición de su zona, con un tiempo pendiente en el partido ante Sarmiento de Junín. El Calamar, por su lado, está antepenúltimo en la Zona B con 11 unidades.

En la próxima fecha, los rosarinos recibirán a Instituto de Córdoba, mientras que los de Cristian González serán anfitriones de Sarmiento.