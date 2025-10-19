San Martín de San Juan venció a Independiente y apretó la lucha por el descenso

En el estadio Ingeniero Hilario Sánchez, San Martín de San Juan recibió a Independiente por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El partido contó con el arbitraje de Andrés Merlos, acompañado por José Carreras en el VAR.

Independiente tuvo rápidamente la chance de abrir el marcador. Iban nada más que seis minutos cuando Andrés Merlos sancionó penal por falta dentro del área. Fue Tomás Lecanda quien cometió la falta sobre Pablo Galdames en la segunda jugada de un tiro de esquina y el propio mediocampista del Rojo se responsabilizó de la ejecución.

El remate del chileno buscó el costado izquierdo de Matías Borgogno, que con una estupenda estirada hacia ese poste rechazó el penal. Su brazo izquierdo impidió que el Rojo pudiera abrir el marcador.

San Martín levantó a partir de esa jugada y buscó con sus herramientas la apertura del marcador. La primera chance clara llegó con una habilitación de Diego González para Ignacio Maestro Puch. Ante el club dueño de su pase, el atacante enganchó hacia su derecha y sacó un remate que no engañó a Rodrigo Rey, que contuvo sin problemas.

Luciano Cabral construyó la siguiente ocasión para el visitante. Fue con un pase en profundidad para Matías Abaldo, que apareció en soledad por el costado izquierdo. El atacante llegó a línea de fondo, enganchó hacia adentro de la cancha y sacó un remate al que le faltó dirección: se perdió por el costado izquierdo del arco de Borgogno.

Nuevamente Abaldo generó con un desborde por izquierda en el que pasó el balón para atrás hacia Diego Zabala. El lateral sacó un potente remate bajo contra el costado derecho, pero Borgogno lo detuvo. En el rebote, Ignacio Pussetto ganó la pelota, pero al intentar definir de media vuelta, remató desviado.

Antes del final del primer tiempo, una salida de lateral por el costado izquierdo dejó a Maestro Puch escaparse en soledad -Federico Vera pensó que el saque de costado era para el Rojo-. Aunque Maestro Puch equivocó la definición y en lugar de buscar a Sebastián González por el medio, sacó un remate sin ángulo que Rey controló con facilidad.

En el complemento el partido se quebró a poco de comenzar. Fue a los seis minutos que Juan Cavallaro ganó un balón detrás de mitad de cancha y envió un pase largo por encima de la defensa del Rojo para la carrera de Tomás Fernández. El atacante controló de pecho y definió abriendo su pie derecho hacia el costado izquierdo de Rey para el 1-0 parcial.

San Martín tuvo la chance del segundo gol en la salida de un tiro de esquina. El envío desde la izquierda tuvo a Santiago Barrera bajando el balón para Luciano Recalde, que definió de zurda y viendo al arco de perfil, pero provocando que Rey rechace el balón al tiro de esquina de forma poco ortodoxa.

De allí en más Independiente buscó el empate con sus herramientas, pero no tuvo éxito. La más clara llegó tras un desborde de Abaldo por izquierda y un centro al área chica que el concordiense Leonardo Godoy convirtió en gol con un tacazo. Sin embargo, el tanto fue anulado por el VAR luego de que se comprobó que el defensor estaba en offside: fue 1-0.

Con la victoria, el equipo de Leandro Romagnoli llegó a 17 puntos y se ubica en la sexta colocación de la Zona B. Además, en la tabla anual llegó a 26 unidades y superó a Aldosivi, que ahora está último. Independiente, por su parte, sigue sin ganar y en el último lugar con apenas seis unidades.

En la próxima fecha, los sanjuaninos jugarán un duelo clave ante Godoy Cruz, con el que está igualado en la tabla anual; mientras que el Rojo recibirá a Atlético Tucumán.

-SÍNTESIS-

San Martín 1-0 Independiente.



Gol:

16’ST: Tomás Fernández.



Incidencia:

6’PT: Matías Borgogno (SMA) le contuvo un penal a Pablo Galdames (IND).



Formaciones:

San Martín: Matías Borgogno; Ayrton Portillo Tomás Lecanda, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Nicolás Watson, Diego González; Tomás Fernández, Sebastián González, Horacio Tijanovich; Ignacio Maestro Puch.

DT: Leandro Romagnoli.



Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Pablo Galdames, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzantti, Ignacio Pussetto y Matías Abaldo:

DT: Gustavo Quinteros.



Cambios:

15’PT: ingresó Diego Zabala por Milton Valenzuela (IND).

ET: ingresó Iván Marcone por Rodrigo Fernández Cedrés (IND).

ET: ingresó Santiago Barrera por Ignacio Maestro Puch (SMA).

ET: ingresó Juan Cavallaro por Sebastián González (SMA).

25’ST: ingresó Gabriel Ávalos por Ignacio Pussetto (IND).

25’ST: ingresó Leonardo Godoy por Federico Vera (IND).

32’ST: ingresó Lautaro Millán por Pablo Galdames (IND).

33’ST: ingresó Santiago Salle por Tomás Fernández (SMA).

44’ST: ingresó Sebastián Jaurena por Diego González (SMA).

45’ST: ingresó Rodrigo Cáseres por Horacio Tijanovich (SMA).



Amonestados:

37’PT: Ignacio Pussetto (IND).

43’PT: Luciano Recalde (SMA).

45’PT: Rodrigo Fernández Cedrés (IND).

46’PT: Sebastián González (SMA).

2’ST: Walter Mazzantti (IND).

17’ST: Tomás Fernández (SMA).



Árbitro: Andrés Merlos. VAR: José Carreras.



Estadio: Ingeniero Hilario Sánchez.

Video: Liga Profesional.