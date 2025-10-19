Ratones Paranoicos tocarán en Paraná con su “Última Ceremonia Litoral”

El estadio del Club Atlético Echagüe será escenario de un hecho histórico: Ratones Paranoicos llegarán a la ciudad de Paraná, como parte de su gira despedida “Última Ceremonia Litoral”. Será el sábado 22 de noviembre a las 21.

La fecha elegida no es casual. El colectivo cultural Tierra Bomba está cumpliendo 10 años de resistencia cultural, arte y v celebración, y coronará la década con el último show de los Ratones en el litoral. Las entradas están disponibles en Tickea, con un valor inicial de $40.OOO.

Será una cita para celebrar los 40 años de Ratones Paranoicos, diez años de Tierra Bomba, por lo que será una noche que quedará en la historia.

La banda liderada por Juanse encenderá a sus fieles seguidores con su inconfundible sonido de rock and roll. Será una oportunidad única para el público del litoral de disfrutar en vivo a una de las agrupaciones más emblemáticas y convocantes de la música argentina.

Desde hace varios meses, Ratones Paranoicos vienen recorriendo distintas provincias y países dentro de su “Última Ceremonia Tour”, una gira que los llevó a presentarse en Uruguay, España e Italia, con shows en Montevideo, Valencia, Málaga, Bilbao, Roma, Madrid y Mallorca.

En Argentina, también fueron parte de los escenarios principales del Cosquín Rock 2025 y del Quilmes Rock 2025, donde reunieron multitudes y demostraron que su energía sigue intacta.

Cuatro décadas de historia

Ratones Paranoicos es una banda de rock argentino, formada en el barrio de Villa Devoto, Buenos Aires. Originalmente, estaba integrada por Juan Sebastián Gutiérrez Juanse, Pablo Memi, Pablo Cano y Rubén Quiroga. En 1979, Pablo Memi, Gabriel Carámbula y Alex conocen a Juanse, a quien se le ocurre el nombre del grupo. Roces personales hacen que la situación se desmorone.

En 1984 se conforma la banda con Juan Sebastián Gutiérrez Juanse (voz y guitarra), Pablo Memi (bajo), Pablo “Sarcófago” Cano (guitarra y coros) y Rubén “Roy” Quiroga (batería).

En 1986 lanzan su primer disco, “Ratones Paranoicos”; este incluye los temas “Bailando Conmigo” y “Sucia Estrella”.

En 1988 editan “Los Chicos Quieren Rock”, disco que los lleva al lugar de "Grupo Revelación". Al año siguiente realizaron una gira organizada por la UCR junto a Charly García, Spinetta y La Torre. En el estadio Obras presentaron su tercer álbum, “Furtivos” (1989); el tema que aquí se destacó fue “Rock del Gato” y en 1990 lanzaron “Enlace” y “Tómalo o Déjalo”.

En su quinto trabajo, titulado “Fieras Lunáticas” (1991), colaboró Andrew Oldham. El hit del disco fue “Rock del Pedazo”.

Al año siguiente, en 1992, junto a Charly García como invitado, se presentaron en Obras y luego fueron soporte de Keith Richards en Vélez. El mismo año telonearon a los Guns N’ Roses en el estadio River Plate, el 5 de diciembre junto a Pappo y Los Perros. En pleno concierto Juanse se quebró una pierna saltando del escenario.

En 1993 grabaron junto a Mick Taylor “Hecho en Memphis”. El tema que se destacó en éste disco fue “Vicio”. El próximo año se presentaron nuevamente en Obras, acompañados por Pappo y Moris, de donde se editó el álbum “Éxtasis Vivo”. En 1995 tocaron como teloneros de los Rolling Stones. Cuando la banda cumplió 10 años lanzaron “Raros Ratones” y en 1996 editaron “Planeta Paranoico”; éste incluye el tema “El Centauro”.

En el 97 Juanse sacó su álbum solista, titulado “Expreso Bongo”. Luego Pablo Memi abandonó la banda e ingresó Fabián Zorrito Vön Quintiero. Así salió en 1999 “Electroshock”.

En el 2000 realizaron un compilado en vivo, llamado “Vivo Paranoico”, el cual está compuesto por temas viejos, más un tema nuevo llamado “Para siempre” y fue interpretado junto a Andrés Calamaro. En el 2001 “Los Chicos Quieren Más” lanza al mercado nuevos temas en el repertorio de Ratones Paranoicos y regresan nuevamente en el 2004 con el disco “Girando”.

En mayo de 2006 presentan “Inyectado de Rocanrol Vivo”, grabado en vivo en los shows que la banda brindó en el 2005 en el estadio de Obras, celebrando sus 20 años. Cuenta con invitados de la talla de Deborah Dixon, Andrés Ciro y Toti Iglesias, de Jóvenes Pordioseros. En el DVD se puede observar un resumen de los shows y un montón de extras que emocionarán a los más nostálgicos y darán un marco histórico a los seguidores más jóvenes.

En 2009 editan "Ratones Paranoicos". En 2010, Ratones Paranoicos lanzó el que, sin saberlo, sería su último álbum. Se trata de "Los Chicos Quieren Rock 2009".

En agosto de 2011, el sitio web oficial de la banda lanza un comunicado que anuncia a la misma vez la separación oficial Ratones Paranoicos y la consolidación de la carrera solista de Juanse.

Seis años después, en agosto de 2017, la banda anuncia su regreso, que tiene como punto de partida el show del 16 de septiembre en el Hipódromo de Palermo de Buenos Aires con la misma formación del primer disco: Juanse (voz y guitarra), Pablo Memi (bajo), Pablo “Sarcófago” Cano (guitarra y coros) y Rubén “Roy” Quiroga (batería).

El 25 de agosto estrenan el sencillo "Yo Te Amo", producido por Juanse y Max Scenna. El 7 de diciembre lanzan "Sucia Estrella", primer adelanto del nuevo álbum en vivo. El 15 de ese mes sale a la venta el CD+DVD "Caballos de Noche - Vivos En el Hipódromo", compuesto por material grabado en el show de septiembre.

En el 2020 lanzan "Obras Cumbres", álbum recopilatorio con las mejores canciones de la banda.

En 2021 se estrena el EP "Materia prima (inédito remasterizado)".

Ese mismo año la plataforma Netflix publica un documental sobre Ratones Paranoicos llamado "Rocanrol cowboys".

En julio de 2023 Juanse anunció que, con motivo de celebrar el 40 aniversario de la banda, estará presentando un show en el Estadio Luna Park en el mes de octubre en su formato solista.

En el contexto del concierto que Juanse ofreció el 13 de octubre en el estadio Luna Park, celebrando los 40 años de los legendarios Ratones Paranoicos, la formación completa de la banda de rock and roll más emblemática de Argentina irrumpió en el escenario anunciando su "Tour de Despedida 2024".

El 20 de marzo de 2024 se presentan en el Cosquín Rock Uruguay.

En el mes de mayo se publica una edición especial del álbum “Electro shock” por su 25°aniversario.

En tanto, el 2 de julio estrenan un tema inédito con videoclip llamado "Rock ´n´ roll total".

Este año, Ratones viene recorriendo el país y el mundo con su “Última Ceremonia” y tendrán la despedida del ltoral en la ciudad de Paraná.