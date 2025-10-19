Hay tres detenidos por el homicidio de la adolescente en Bajada Grande

En el marco de la investigación por el homicidio de Jazmin Ayesha González, de 16 años, la Policía realizó diversos procedimientos y hay tres personas detenidas. Entre ellos, el autor del disparo mortal que había sido apuñalado por allegados a la víctima. Continúa la investigación con más procedimientos.

El crimen ocurrió en horas de la madrugada de este domingo, en Bajada Grande, en Paraná. Poco antes de las 5, en una de las cortadas del barrio se produjo una pelea entre dos grupos de jóvenes que andaban en motos. Uno de ellos sacó un arma y disparó hacia los otros, y el proyectil impactó en la cabeza de una chica que iba de acompañante arriba de una moto, y formaba parte del grupo del joven que disparó y le causó la muerte.

Poco después, allegados a la víctima fatal fueron a la casa de Yamil Alexander José Cabrera, de 20 años, señalado como el autor del homicidio. Lo sacaron de su vivienda y lo apuñalaron. Está internado en grave estado en el hospital San Martín, y bajo custodia policial ya que está detenido.

No está claro si el hecho sucedió en el marco de una fiesta que se llevaba adelante en una casa, donde se produjo la pelea y afuera del domicilio la agresión mortal, o si fue una pelea callejera en la zona donde se reunían muchos jóvenes donde también se organizó esa fiesta.

La División Homicidios está a cargo de la investigación, bajo indicaciones de la Fiscalía, con la participación de la comisaría 11°, el 911 y la Jefatura Departamental, que en horas de la noche de este domingo realizaba allanamientos para detener a los autores de la agresión hacia Cabrera.

El personal de la Policía Científica realizó un relevamiento integral de indicios en la escena del crimen, entre estos vainas de cartuchos de diferentes calibres. Es decir, por estas pruebas y por testigos, se cree que más de una persona utilizó y disparó armas.

En un allanamiento, Homicidios detuvo a un joven, que era el conductor de la moto en la que iba la víctima, y en un allanamiento detuvieron a otro muchacho, a quien le secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, cuyas pericias determinarán si fue utilizada o no en el lugar del asesinato.