Vuelve a la escena paranaense "El muerto que baila", una versión litoraleña de Doña Flor y sus dos maridos

20 de Octubre de 2025 - 08:41

Los días viernes 24 y sábado 25 de octubre, a las 21, se presentará nuevamente en Paraná la obra "El muerto que baila", una versión libre, danzada y con impronta litoraleña de la novela "Doña Flor y sus dos maridos" del escritor brasileño Jorge Amado. Las funciones tendrán lugar en Casa Boulevard / Sala Metamorfosis, ubicada en Ituzaingó 80.

El espectáculo, que ya tuvo una destacada recepción en funciones anteriores, es una coproducción entre las compañías Teastral y De lo Urgente. A través de la danza enlazada y una intensa presencia escénica, la obra propone una reflexión sobre el amor, la muerte, la pasión y el recato, con una mirada actual sobre los vínculos y las decisiones que los atraviesan.

La historia se desarrolla en un contexto de carnaval, guirnaldas y música de fuelles y guitarras. En ese marco, se entrecruzan las clases sociales y los personajes típicos del ambiente festivo, para dar vida a una trama que transita entre la juerga y el desencuentro. El elenco está conformado por Constanza Sampietro, Nahuel Valiente y Gustavo Bendersky. La dirección general está a cargo de Ezequiel Caridad, y Andrea Fontelles acompaña desde la asistencia escénica y la construcción estética y plástica del espectáculo. La propuesta se distingue por integrar diversas disciplinas en una misma escena, como la danza, el teatro, el circo, el clown y las artes plásticas.

Las entradas generales tienen un valor de $10.000, con una promoción especial para estudiantes de dos entradas al precio de una (presentar credencial). Las reservas pueden realizarse al 343 154657010.

