Homicidio en Bajada Grande: “La investigación recién comienza y ya hay tres detenidos y un arma secuestrada”

El jefe de la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos, Miguel Della Valle, brindó detalles del homicidio de una adolescente, ocurrido el pasado sábado en Bajada Grande.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Della Valle comentó que “hubo una fiesta en un domicilio particular en la zona de Bajada Grande, un domicilio que habían prestado para una cumpleañera que no era miembro de la familia, y una invitación que fue circulando por redes sociales hizo que muchas personas se acercaran al domicilio, incluso personas que no estaban invitadas”.

Relató que “en la fiesta había música elevada, incluso en el transcurso de la noche un móvil policial se acercó para pedir la disminución del volumen de la música, y por lo que tenemos entendido hubo algún tipo de conflicto en el interior de la casa, con una pelea entre algunas bandas, pero no se sabe si estaban los involucrados en lo que pasó posteriormente. A raíz de eso se cortó la música y se empezaron a retirar del domicilio de la fiesta, a escasos metros un grupo de personas iba en cuatro o cinco motos y los otros iban caminando por detrás quienes comenzaron a arrojarle piedras, botellas y otros elementos –seguramente por alguna disputa- y en ese momento uno de los chicos que iba sentado en una de las motos como acompañante efectúa un disparo hacia atrás que lamentablemente le pega a esta joven de 16 años, quien iba también en moto junto con ellos”.

Agregó que “cuando la chica cae al piso y las motos frenan, ya son dos las personas que efectúan disparos hacia las otras personas: la primera, que comenzó a disparar y otro que conducía la moto donde estaba la chica”.

Ante esto, indicó que “llaman a la ambulancia, trasladan a la chica al hospital, se hace presente personal de comisaría muy rápido, los grupos especiales, personal de investigaciones, policía científica y se trabajó en el lugar. Gracias al rápido accionar en conjunto de todos, pasadas dos horas del hecho ya contábamos con tres detenciones, de dos personas sindicadas como las que habían efectuado los disparos más una tercera que habría resguardado una de las armas de fuego utilizada en el hecho, la cual fue secuestrada también en ese momento”.

“En el lugar fue difícil al principio identificar cuáles eran los participantes, quiénes eran las personas que iban en moto y quiénes caminando, ya que cuando arribó el personal policial no se encontraba nadie en el lugar. Pero gracias a la ayuda de los vecinos, de las cámaras y filmaciones se fue llegando de a poquito a cada uno de ellos, quienes colaboraron con la investigación y aportaron lo que podían entender que había sucedido. Todo esto facilitó y todos los elementos fueron aportados a la Fiscalía que fue dirigiendo la investigación desde el principio y son los que tienen en mano para, posteriormente, efectuar la imputación de las personas y atribuir las responsabilidades y calificaciones que les van a dar”, explicitó.

Agresión al autor de los disparos

Della Valle añadió que “se entiende que el disparo no iba dirigido hacia la chica sino hacia el otro grupo que los venía agrediendo por algún motivo, y con posterioridad a ese joven que disparó se le acercaron dos personas al domicilio que ingresaron y le habrían producido cortes en el cuero cabelludo y el abdomen, como así también habrían lesionado al padre del joven”.

Aclaró que “en esto está trabajando de forma paralela la comisaría porque se llevó a cabo mientras nosotros efectuábamos las otras actividades respecto al homicidio, y estarían identificadas esas dos personas”.

“Según comentarios de algunos vecinos, expresaban su malestar porque adujeron que esto no era algo que ocurrió esa noche solamente, sino que viene siendo constante que organicen fiestas en ese lugar. De todos modos, como es una investigación que recién comienza nosotros nos enfocamos en encontrar los elementos probatorios para estas personas que tenemos detenidas”, concluyó.