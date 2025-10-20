Sportivo y Neuquen igualaron en su arranque dentro del Regional

Este domingo hubo cuatro de cinco zonas de la Región Litoral Sur del Torneo Federal A que pusieron primera en la disputa del campeonato. Antes, el sábado, fue la Zona 4 la que abrió la participación de los equipos entrerrianos en la cuarta categoría del fútbol nacional. Todos los grupos con representantes de la provincia iniciaron su recorrido.

El adelanto del sábado fue en Villa Elisa, donde Recreativo San Jorge recibió a Social y Deportivo Achirense. De arranque se puso en ventaja el local con gol de Misael Orcellet, pero Braian Fabre lo empató para el equipo de Colonia Las Achiras y el encuentro finalizó 1-1. En este grupo quedó libre Lanús de Concepción del Uruguay, que jugará en la segunda jornada.

Este domingo inició el recorrido de las cuatro zonas restantes, con duelo paranaense incluido. En el estadio de Sportivo Urquiza, el local y el Atlético Neuquen Club igualaron 1-1. Nicolás Ramírez puso en ventaja al anfitrión, pero Ian Barrios, en contra, convirtió el tanto de la igualdad definitiva. En la próxima fecha quedará libre el Pingüino; mientras que a la V Azulada le tocará visitar a Unión de Crespo.

En la Zona 2, de la que Atlético Paraná forma parte, hubo victoria de Atlético María Grande por 2-0 sobre Aranguren. El Gato debutará en la segunda fecha, cuando deba recibir al ganador de la primera jornada en el estadio Pedro Mutio.

Por la Zona 3, única de equipos entrerrianos que consta de cuatro equipos, Atlético Villa Elisa le ganó a Unión y Fraternidad de San Salvador por 2-0; mientras que Juventud Unida de Gualeguaychú superó a Parque Sur de Concepción del Uruguay por 3-0. De esta manera, el CAVE y el Juve lideran con tres puntos. En la segunda fecha, el equipo de Gualeguaychú visitará a Unión y Fraternidad; mientras que el elenco elisense visitará al Sureño en La Histórica.

Por último, la Zona 5 tuvo el duelo concordiense entre Barrio Nebel y Libertad, con victoria para el Lobo por 3-1 en condición de visitante. Libertad lidera la tabla, pero quedará libre en la segunda fecha, jornada en la que Defensores de Pronunciamiento hará su debut ante Barrio Nebel.

Fixture | Región Litoral Sur (Entre Ríos) | Fecha 1

-Zona 1:

Domingo 19/10:

Sportivo Urquiza 1-1 Neuquen.

Libre: Unión (Crespo).



-Zona 2:

Domingo 19/10:

Atlético María Grande 2-0 Aranguren.

Libre: Atlético Paraná.



-Zona 3:

Domingo 19/10:

Atlético Villa Elisa 2-0 Unión y Fraternidad.

Juventud Unida 3-0 Parque Sur.



-Zona 4:

Sábado 18/10:

Recreativo San Jorge 1-1 Social y Deportivo Achirense.

Libre: Lanús.



-Zona 5:

Domingo 19/10:

Barrio Nebel 1-3 Libertad.

Libre: Defensores de Pronunciamiento.