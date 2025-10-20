El Talar le propinó un duro golpe a Rocamora por la Liga Femenina

Este domingo, Rocamora de Concepción del Uruguay jugó su segundo partido del fin de semana en el marco de la Liga Nacional de Básquet femenino. En el estadio Roberto Contini y con arbitraje de Morales Ibarra y Fulcheri, el equipo entrerriano visitó Bella Vista con el objetivo de dejar atrás la derrota ante Ferro. No pudo ser.

El Talar se impuso por una ventaja de 12 puntos durante los primeros 20 minutos de juego luego de sacar distancia de seis tantos en cada uno de los dos primeros tramos. En el primero fue por 17-11 y en el segundo fue por 21-15. Con el 38-26 parcial con el que se fueron al descanso, Rocamora todavía podía ilusionarse con entrar en juego a partir de un buen tercer cuarto.

Esto no ocurrió. Los porcentajes ofensivos del Rojo se mantuvieron muy bajos y esto permitió al local seguir estirando la diferencia. Aunque por momentos la ventaja fue más amplia, el cuarto terminó con 16 puntos de diferencia a favor de El Talar: 53-37.

Con la rotación activada, el equipo bonaerense no tuvo piedad y en el cuarto final sólo permitió seis puntos del equipo visitante, que cayó completamente en cuanto a la precisión de sus lanzamientos y perdió por un holgado 74-43 (parcial de 21-6) para una holgada derrota impropia del equipo de Sabrina Scévola.

Con un acumulado de 3-3, el equipo Rojo quedó en la quinta posición de la Conferencia Sur en este Torneo Apertura. El próximo partido para el equipo uruguayense será ante Independiente de Neuquén, al que recibirá el próximo lunes 27, desde las 20.30.

-SÍNTESIS-

El Talar 74-43 Rocamora.



Parciales: 17-11 // 38-26 (21-15) // 53-37 (15-11) // 74-43 (21-6).



Formaciones:

EL TALAR (74)

*Luciana Delabarba: 9pts, 7rbs, 4as, 1rec, 2per.

*Aguehil Fajardo Giral: 4pts, 1rb, 1per.

*Rocío Cejas: 6pts, 9rbs, 4as, 2rec, 3per.

*Julieta Ale: 5pts, 6rbs, 5as, 1rec, 3per.

*Jazmyn Turner: 11pts, 11rbs, 2per, 1ta.

Angelina Giacone: 8pts, 5rbs, 3as, 2per.

Kiara Anfuso: 2pts, 1rb, 2as, 1per.

Jazmín Herrera: 6pts, 3rbs, 4as.

Mayra Rudel Díaz: 3pts, 2rbs, 1per.

Luna Cao: 11pts, 8rbs, 3per, 1ta.

Norcaris Inagas Velásquez: 9pts, 2rbs, 1per.

DT: Santiago Fieiras.



ROCAMORA (43)

*Antonella González: 8pts, 4rbs, 6as, 2rec, 2per.

*Renata Pidone: 3rbs, 1per, 1ta.

*Melanie Delsart Izaguirre: 7pts, 1as, 3rec, 1per.

*Paula Santini: 13pts, 4rbs, 1as, 1rec, 3per.

*Martina Schunk: 11pts, 8rbs, 1per, 1ta.

Manuela González: 4pts, 1rb, 2per.

Nerea Schmidt: 3rbs, 2rec.

Morena Sarjanovich: 1rb.

Taina Armocida: ---.

DT: Sabrina Scévola.



*Inicialistas.



Árbitros: Morales Ibarra - Fulcheri.



Estadio: Roberto Contini (Bella Vista).