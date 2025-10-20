La Centella brindará un espectáculo en el marco del Ciclo Puentes

El grupo se presentará en el Auditorio "Prof. Walter Heinze" de la Escuela de Música, Danza y Teatro "Prof. Constancio Carminio", ubicada en Italia 61, de la capital entrerriana. La actuación forma parte del Ciclo Puentes, una propuesta que busca acercar distintas expresiones musicales al público local. La presentación está programada para este viernes 24 de octubre a las 20.

La Centella está integrada por músicas del litoral argentino y se formó en 2019. Su repertorio está compuesto por canciones propias y versiones del acervo popular latinoamericano. En sus interpretaciones confluyen distintos géneros tradicionales, entre ellos cumbias, rumbas, tumbados y festejos. El grupo trabaja sobre los vínculos entre lo ancestral y lo contemporáneo, y busca rescatar elementos de las culturas aborígenes y afrodescendientes que forman parte de la historia del territorio.

A lo largo de su trayectoria, La Centella se presentó en numerosos escenarios de Santa Fe y Entre Ríos, y realizó una gira autogestionada por el norte argentino con fechas en Tilcara, Tucumán y Santiago del Estero durante la temporada de carnaval. En ese recorrido compartió escenario con artistas como Mario Pereyra, Viviana Pozzebón, Hugo y los Gemelos, La Colmena y el Ensamble Sauce Criollo, entre otros.

La formación está compuesta por Emilia Wingeyer (voz y percusión), Yudit Di León (congas y coros), Agustina Cortés (teclado, coros, saxofón y gaitas), Adriana Bruselario (guiro, cajón peruano, coros y maracas), Luisina Zitelli (timbal, coros y tambora), Dalila Ortiz (bajo y percusión), Ivana Papini (clarinete) y Thelma González (acordeón y maracas).

Las entradas anticipadas tienen un valor de $8.000 y pueden adquirirse comunicándose al 342 5039978 (Agustina). En puerta costarán $10.000.