Cumpa llegará a la Casa de la Cultura con "El aire de tu andar"

El dúo entrerriano Cumpa ofrecerá su espectáculo titulado "El aire de tu andar" en la Casa de la Cultura, ubicada en la esquina de Carbó y 9 de Julio. La propuesta reunirá composiciones propias y versiones de referentes de la música argentina y latinoamericana. La velada contará con la participación de Facundo Spinelli, quien abrirá la noche. La cita está prevista para este jueves 23 de octubre, a partir de las 21.

Cumpa está conformado por Mauri Scharovsky en voz y guitarra, y Simón Rossi en percusión y coros. En su presentación, el dúo compartirá un repertorio que abarca canciones de su autoría junto a interpretaciones de obras de Fito Páez, Luis Alberto Spinetta, Charly García y Pedro Aznar, entre otros grandes músicos del rock.

El espectáculo forma parte del recorrido artístico que ambos músicos vienen desarrollando desde Entre Ríos. Según explicaron en otro momento, su música se nutre de los paisajes ribereños y de las memorias que habitan en cada territorio. El nombre "Cumpa" nace de la abreviatura de "compañero", un concepto alude a ese espíritu colectivo que casi todo el tiempo atraviesa sus composiciones.

En los últimos años, el dúo lanzó sus primeras producciones en plataformas digitales. En 2024 estrenaron el sencillo De vez en vez, producido por Julián Ramos y el sello Dinosaurio Música, junto a Federico Sgarbanti. A través de su obra, buscan rescatar la raíz negra, indígena y blanca de la música latinoamericana.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000, mientras que en puerta costarán $13.000. Para reservas y consultas, comunicarse al 343 5332868.