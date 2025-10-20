"Recuerdos Somniloquios", una obra sobre los sueños y la memoria, se presenta en la Biblioteca Caminantes

Este viernes 24 de octubre, a las 19:30, la Biblioteca Caminantes abrirá sus puertas para recibir la propuesta titulada "Recuerdos Somniloquios". La función tendrá lugar en la sede de Gobernador Antelo 1345, frente a la Plaza Alemania, en el barrio Los Gobernadores de Paraná.

La puesta en escena abre un recorrido entre lo onírico y lo real. Desde su título, el término alude a las conversaciones que se producen durante el sueño, por ello ls obra tratará sobre las fronteras difusas entre el recuerdo y la imaginación, entre la vigilia y el sueño. El texto plantea una pregunta central que atraviesa la obra... Si pasamos una tercera parte de la vida durmiendo y soñando, ¿por qué esos sueños no podrían hacerse realidad? A partir de esa primera indagación, los intérpretes construyen un universo en el que los límites entre lo vivido y lo soñado se confunden, y los personajes intentan reconstruir fragmentos de su historia, o quizás soñarla nuevamente.

La obra cuenta con las actuaciones de Sonia Cáceres, estudiante, actriz y bailarina y Gabriel Cuadra, quienes dan vida a los protagonistas de esta historia. La dramaturgia también está a cargo de Cuadra, bailarín, circense, profesor de talleres de teatro y de expresión corporal. En la asistencia de dirección y técnica participan Lucilo Ríos, estudiante y docente que coordina talleres de teatro y se especializa en expresión y teatralidad, y Azul Balmas, técnica en Comunicación Social y referente joven en diversos ámbitos teatrales, como la docencia, la escenotecnia y la dirección. Los cuatro integrantes del equipo son estudiantes avanzados del Profesorado de Teatro de la Escuela "Prof. Constancio Carminio", de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (Uader).

La entrada será libre y gratuita.