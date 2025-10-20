Liga Provincial: Sportivo venció a Echagüe y sigue a Sionista de cerca

Este domingo finalizó la disputa de la 12ª fecha de la Liga Provincial de Básquet de Mayores. En ese marco, hubo un encuentro por la Zona 1; mientras que se jugó la fecha completa de la Zona 3, que tenía su actividad pendiente para la última jornada.

Dentro de la Zona 1, Sportivo San Salvador dio cuenta del Atlético Echagüe Club en el estadio Luis Butta por 67-57. Este resultado dejó a los paranaenses en el penúltimo lugar con una sumatoria de 1-11, igual a la de Parque de Villaguay y permitió al equipo sansalvadoreño ubicarse en la tercera colocación del torneo en soledad con un récord de 8-4 con el que no le pierde pisada a Sionista.

El Centro Juventud es el escolta con un acumulado de 9-3 luego de su victoria del sábado ante Sarmiento de Villaguay por 76-70. El puntero es Ferrocarril, con un acumulado de 12-0.

Por la Zona 3, la más pareja de todas, Santa Rosa ganó ajustadamente su duelo frente a San José, el último con récord 2-10, motivo por el que quedó como líder con un acumulado de 10-2. La victoria por 65-63 le permite seguir liderando por encima de Estudiantes de Concordia, que derrotó a Social Federación (6-6) por 85-77 y ostenta el segundo lugar con récord 9-3.

El tercer puesto es para La Armonía, que venció a Vélez Sarsfield (6-6) por 76-72 y llegó a un acumulado de 7-5; mientras que en el partido restante, Capuchinos le ganó el duelo concordiense a Ferrocarril de Concordia por 68-61 como visitante y ambos quedaron con un acumulado de 4-8.

Fixture y resultados | Liga Provincial | Fecha 12

-Zona 1:

Jueves 16/10:

Olimpia 70-60 Parque.



Viernes 17/10:

Ferrocarril (San Salvador) 79-72 Ciclista.



Sábado 18/10:

Sarmiento 70-76 Sionista.



Domingo 19/10:

Echagüe 57-67 Sportivo (San Salvador).



-Zona 2:

Viernes 17/10:

Urquiza 73-64 Paracao.

Quique 63-57 Talleres.

Estudiantes (Paraná) 69-65 Independiente.

Recreativo 78-41 Progreso.



-Zona 3:

Domingo 19/10:

Santa Rosa 65-63 San José.

Social Federación 77-85 Estudiantes (Concordia).

La Armonía 76-72 Vélez Sarsfield.

Ferrocarril (Concordia) 61-68 Capuchinos.



-Zona 4:

Viernes 17/10:

Regatas 80-74 Zaninetti.

Luis Luciano 71-62 Bancario.

BH 66-70 Peñarol.

Atlético Tala 83-59 Juventud Unida.