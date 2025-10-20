Estudiantes de la Uader eligen este martes a sus representantes de co-gobierno de cuatro facultades

Un total de 3.844 estudiantes de las cuatro facultades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos votan en las elecciones para elegir representantes ante los consejos directivos.

Este martes 21 serán los comicios para elegir consejeros directivos estudiantiles en las unidades académicas de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).

En la Facultad de Ciencia y Tecnología y en la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud habrá listas únicas; en Humanidades competirán cuatro propuestas; mientras, en la Facultad de Ciencias de la Gestión serán tres las listas, publicó EntreRíosAhora.

En el marco del proceso electoral, el último 26 de septiembre cerró el plazo para la presentación de listas, en el marco del calendario electoral que se desarrolla en el ámbito de la Uader para que el claustro de estudiantes renueve sus representantes ante los órganos de cogobierno.

El panorama en cada unidad académica, de cara a los comicios que se celebrarán el martes 21 de octubre para elegir nuevos consejeros directivos, es el siguiente:

En la Facultad de Ciencias de la Gestión competirán 3 listas: “Compromiso Universitario”, “Movimiento de Estudiantes y Graduados Universitarios (MEGU)” y “Construir Gestión”.

En la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud se presentó una sola lista: “Micaela García”.

En la Facultad de Ciencia y Tecnología se presentó una sola lista: “Por más Ciencia y Tecnología”.

En la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales competirán 4 listas: “La Ulloa”, “Frente Uader entre Tod@s”, “Frente en defensa de la Facultad de Humanidades (Autonomía y Participación-CEPA-MEGU y La Diversa)” e “Indignadxs-MST en el FITU”.

En el marco del calendario electoral el 11 de octubre deberán presentarse los modelos de boleta. Asimismo, luego de los comicios, el jueves 30 de octubre se constituirá el colegio electoral para que sean elegidos los nuevos representantes estudiantiles ante el Consejo Superior de la Universidad.

Este proceso electoral en Uader se rige por la resolución Nº1480-25. De acuerdo a la normativa vigente, sólo el claustro estudiantes debe renovar todos los años sus integrantes en el cogobierno.

El claustro graduados renueva cada dos años (en 2026), en tanto que docentes y personal administrativo lo hacen cada cuatro años, cuando también se convoca a elecciones para elegir nuevas fórmulas de rector-vicerrector y decanos-vicedecanos (2028).