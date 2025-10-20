Ciudad de Bolívar ascendió a la Primera Nacional

Este domingo por la tarde se definió el primer ascenso desde el Torneo Federal A hacia la Primera Nacional. En el Estadio Único de San Nicolás de los Arroyos y con arbitraje de Juan Nebietti, Ciudad de Bolívar y Atlético Rafaela se midieron en el encuentro definitorio para definir al ascendido.

En ese marco disputaron un encuentro sumamente parejo durante los 90 minutos que disputaron y el partido acabó recurriendo a la tanda de los penales. La particularidad antes de comenzar con la ejecución llegó desde el banco de Bolívar, en el que Diego Funes decidió el cambio de arquero: Enzo Álvarez ingresó por Gonzalo Laborda para disputar la tanda.

Pese a eso, la Crema tuvo la ventaja y pudo ganarlo en dos ocasiones consecutivas debido a los fallos de Brian Quintana y Elías Martínez, pero Lucas Ontivero e Ijiel Protti desperdiciaron sus oportunidades. En el último penal de la tanda, el paranaense Facundo Affranchino arrojó el balón por encima del travesaño y el equipo de Bolívar logró el ascenso a la Primera Nacional.

Atlético Rafaela se incorporará ahora a la disputa de la Reválida para seguir compitiendo en búsqueda del segundo ascenso que otorga la tercera división hacia la segunda categoría del fútbol argentino.

En el equipo que logró el ascenso juegan el paranaense Brian Duarte, que fue titular y luego salió reemplazado durante el encuentro; y el ex Patronato Arnaldo González, que falló su penal en la tanda (fue el primero en patear).

-SÍNTESIS-

Ciudad de Bolívar 0-0 Atlético Rafaela.



Penales:

-Ciudad de Bolívar: Renzo Pérez, Nahuel Yeri, Luciano Lapetina, Gonzalo Schonfeld y Jonatan Maciel. Erraron: Arnaldo González, Brian Quintana y Elías Martínez.

-Atlético Rafaela: Jorge Márquez, Fernando Ponce, Julián Fuyana, Lucas Albertengo. Erraron: Gabriel Fernández, Lucas Ontivero, Ijiel Protti y Facundo Affranchino.



Formaciones:

Ciudad de Bolívar: Gonzalo Laborda; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Luciano Lapetina; Nahuel Yeri, Brian Quintana; Brian Duarte, Arnaldo González, Alex Díaz; Khalil Caraballo.

DT: Diego Funes.



Atlético Rafaela: Emanuel Bilbao; Matías Martínez, Gabriel Fernández, Fernando Ponce, Enzo Wattier; Facundo Affranchino, Juan Capurro, Facundo Soloa, Agustín Pastorelli; Ciro Leineker y Lucas Albertengo.

DT: Iván Juárez.



Cambios:

13’ST: ingresó Ijiel Protti por Ciro Leineker (RAF).

24’ST: ingresó Lucas Ontivero por Agustín Pastorelli (RAF).

31’ST: ingresó Renzo Pérez por Alex Díaz (BOL).

31’ST: ingresó Jonatan Maciel por Khalil Caraballo (BOL).

45’ST: ingresó Gonzalo Schonfeld por Brian Duarte (BOL).

45’ST: ingresó Enzo Álvarez por Gonzalo Laborda (BOL).

45’ST: ingresó Jorge Márquez por Juan Capurro (RAF).

45’ST: ingresó Julián Fuyana por Facundo Soloa (RAF).



Amonestados:

8’PT: Ezequiel Navarro (BOL).

20’PT: Elías Martínez (BOL).

20’PT: Gabriel Fernández (RAF).

33’PT: Juan Capurro (RAF).

36’PT: Arnaldo González (BOL).

4’ST: Fernando Ponce (RAF).

6’ST: Khalil Caraballo (BOL).



Árbitro: Juan Nebietti.



Estadio: San Nicolás.