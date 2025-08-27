Básquet: Mateo Díaz volverá a jugar en el Fuenlabrada del ascenso de España

El entrerriano Mateo Díaz acordó su vuelta al Club Baloncesto Fuenlabrada, que milita en la Primera FEB (Segunda División) del básquet español, equipo en el cual jugó la campaña 2023/24. El base, de 23 años y 1,88 metros, se encuentra de vacaciones desde hace más de un mes en Gualeguaychú, donde disfruta de su familia y amigos, pero sin dejar de entrenarse para llegar en ritmo al inicio de la pretemporada con el equipo madrileño, el próximo lunes 1º de septiembre.

Con apenas 18 años, fue fichado por el Breogán de Lugo, que en aquel entonces militaba en la LEB Oro (hoy denominada Primera FEB), a mediados de 2020, en medio de la pandemia. En el conjunto gallego logró el ascenso a la Liga ACB (la élite del básquet en España). Mientras que, en los años posteriores, jugó en Cáceres, Almansa, Fuenlabrada y Guipúzcoa, todos de la segunda división, por el lapso de una temporada en cada uno de ellos.

Hace 10 días, Fuenlabrada anunció su regreso y así el base gualeguaychuense tendrá su segunda aventura en el conjunto de la comunidad de Madrid. “La idea siempre fue volver a competir en la Primera FEB. Con mi representante, analizamos las ofertas que había y nos cerró la propuesta de Fuenlabrada. Es una gran oportunidad para mí a la edad que tengo poder jugar en una institución que conozco y en la que voy a tener minutos y un rol importante”, resaltó sobre su nuevo-viejo destino.

Y siguió: “Tenía ofertas de Italia y para jugar en México, donde me tenía que sumar ni bien terminaba la temporada pasada al día siguiente, en una Liga que dura cuatro meses. También hubo sondeos de Argentina, pero mi objetivo es continuar jugando en una categoría fuerte como Primera FEB, para en un futuro dar el salto a la ACB”, agregó sobre la decisión de fichar nuevamente en el club.

En su última temporada, en Guipúzcoa de San Sebastián, Mateo registró 10,4 puntos, 3,4 rebotes y 2,5 asistencias, durante la campaña en la cual el equipo vasco quedó eliminado en cuartos de final frente a Movistar Estudiantes por 3-0. “En lo individual, tuve muchos altibajos, que es un aspecto que debo mejorar este año. Alterné buenos y malos partidos, pero pude terminar la temporada bien. En cuanto a lo grupal, fuimos irregulares en las primeras fechas, pero luego terminamos la fase regular con nueve triunfos en once partidos. Después en los playoffs nos tocó el mejor equipo y perdimos en tres partidos, pero que creo que el balance tanto en lo personal.

Con respecto al aprendizaje que adquirió en su último club, de cara a su vuelta a la escuadra madrileña, expresó: “Físicamente me encuentro mejor y en cuanto al juego, también. Tengo más experiencia: jugar en Colombia a mitad del año pasado y la temporada en Guipúzcoa, me permitió tener más protagonismo, que en mi primer año en Fuenlabrada no lo tuve. Ahora, creo que voy a tener más participación y que puedo ser un jugador importante para el equipo, por el rodaje que sumé en estas cinco temporadas en España y en mi paso por el básquet colombiano”.

