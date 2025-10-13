Turismo Nacional: Paraná es el candidato a recibir la primera fecha de 2026

Al igual que en 2025, el TN tiene previsto abrir su temporada en Paraná (Foto: Prensa TN).

El autódromo Ciudad de Paraná es el escenario elegido para iniciar la temporada 2026 del Turismo Nacional, según confirmó el secretario general de la Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT), José Pepe Martos.

“Se está trabajando en forma conjunta con la ACTC por el tema calendario, por ahora en borrador. El miércoles voy a estar visitando a Sergio Lifschitz (vicepresidente del Club de Volantes Entrerrianos). La idea es que arranquemos el 2026 en Paraná”, indicó en diálogo con Campeones.

Sobre el presente de la categoría, se mostró muy satisfecho y expectante: “Estoy contento. Uno está desde adentro y vale mucho la mirada del que está afuera. Nos enorgullece la llegada de (Agustín) Canapino y de Ignacio Fain. Hay construcción de autos nuevos de equipos que entiendo están interesados en el 2026. Esto habla de lo que es el TN, una opción valedera”.

El TN APAT volverá a correr el 8 y 9 de noviembre en Río Cuarto, Cordoba. Mientras que cerrará en San Martín, Mendoza el fin de semana del 29 y 30 de ese mismo mes.