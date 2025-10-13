Roncaglia dio detalles del cuerpo encontrado en un camino vecinal de Puerto Yeruá

“Venimos a acompañar y hablar con los fiscales. No podemos confirmar que sea la persona que estamos buscando, pero hay restos humanos. Seguimos buscando“, indicó Roncaglia. A su lado, estaba el jefe de la Policía, Claudio González.

Sobre la forma de identificar al cuerpo -del cual aún no se ha encontrado la totalidad, dado que está desmembrado- el titular de la cartera provincial resaltó: “Puede ser a través de los tatuajes, de lo contrario a través de ADN. Es importante para llevarle tranquilidad a la familia”.Para cerrar, Roncaglia apuntó que los restos estaban sin ropas, en bolsas y tapados: “Estamos preservando la escena del hecho”.