De Martínez a Brondino: qué pasó con algunos femicidas de Entre Ríos

No todos los femicidios “resuenan” en los medios de Entre Ríos y el país. La prensa elige qué, cómo y sobre quién escribir y/o hablar. Estadísticas nacionales y provinciales, de organismos judiciales y no judiciales, muestran esta realidad. Por caso, el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, en su edición 2024, contó 7 víctimas directas en la provincia. Y no todas esas víctimas y sus victimarios alcanzaron la categoría de “resonantes”. Es necesario tener presente esta situación al momento de retomar los femicidios ocurridos en Entre Ríos en los últimos cinco años, de mayor alcance mediático.

Jorge Martínez

Fátima Acevedo fue asesinada el 1 de marzo de 2020 en Paraná. La encontraron adentro de un pozo el 8 de marzo de ese mismo año. Su agresor, Jorge Nicolás Martínez fue condenado por un jurado popular, el 26 de febrero de 2021. El 9 de marzo de 2021 la jueza del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, le impuso la pena de prisión perpetua.

El femicidio de Fátima Acevedo espantó a la provincia y tuvo amplia difusión nacional. Fue una especie de crimen anunciado, dado que en el marco de la investigación trascendieron las denuncias previas que había hecho la muchacha y un audio que le envió a una amiga: “Ya estoy podrida de denunciarlo en la policía y que nadie haga nada, ni la policía ni el juzgado ni nadie. Cuando termine muerta por culpa de él puede ser que la policía y el juzgado hagan algo”. Se cumplió su pronóstico.

Jorge Martínez permanece en la Unidad Penal.

Jonathan Eduardo Rivero

Romina Roda fue asesinada el 26 de abril de 2020 en La Paz, delante de su hija de 2 años. Su agresor, Jonathan Eduardo Rivero fue condenado por un jurado popular el 22 de diciembre del 2020. Fue el primer juicio por jurados por femicidio en Entre Ríos.

Rivero permanece en la Unidad Penal.

Jorge Julián Christe

Julieta Riera fue asesinada el 30 de abril de 2020. Su agresor, Jorge Julián Christe, hijo de la exjueza Ana María Stagnaro, fue condenado por un jurado popular en abril de 2021. Permaneció en la Unidad Penal hasta que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia anuló su condena. Actualmente permanece en prisión condicional, en un domicilio de la familia. Espera que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) resuelva su situación judicial.

Hace algunos meses volvió a la primera plana de los medios porque vecinos denunciaron que Christe violaba la prisión domiciliaria. De modo que volvieron a alojarlo en la Unidad Penal por orden de juzgados de primera y segunda instancia, pero la Cámara de Casación revirtió esa medida y Christe volvió a la quinta familiar.

Claudio Paeras

Noelia Soledad Almada fue asesinada el 15 de marzo de 2021 en Victoria. Claudio Paeras, su ex pareja fue condenado en agosto del 2022 por un jurado popular. Pocos días antes de ocurrir el femicidio, el hombre había sido excluido de la casa por disposición del Juzgado de Familia, Civil y Penal de Menores de Victoria, luego de que la víctima lo denunciara por segunda vez debido a reiterados maltratos y amenazas.

Paeras permanece en prisión.

José Brian López

Elianan Ledesma fue atacada de muerte el 9 de septiembre de 2021 y el 16 de ese mes falleció producto de las heridas. Su agresor, José Brian López, era su tío político. Antes de asesinarla, López intentó matar a su pareja, Carla Ledesma y a la madre de ésta, Bonifacia Ramos. El atacante fue condenado por un jurado popular en febrero de 2023.

López permanece en prisión.

Oscar Omar Bertuni

Noemí Suárez fue asesinada en su casa de Cerrito en la madrugada del 23 y 24 de octubre de 2021. Su agresor, Oscar Omar Eduardo Bertuni fue detenido poco después del crimen y alojado primero en alcaidía y luego trasladado a la Unidad Penal N°1 de Paraná. Horas después se suicidó en una celda de la cárcel.

Carlos Deniz

Stella Maris Castaño fue asesinada el 20 de diciembre de 2021 delante de su hijo, en su vivienda de Paraná. Su agresor, Carlos Deniz, confesó el crimen. Un jurado popular lo encontró culpable en mayo de 2023.

Deniz permanece en prisión.

Gustavo Rochi

María Belén Olote fue asesinada el 9 de abril de 2022 en María Grande. La encontraron en un terreno baldío de esa localidad. Su agresor huyó y se autolesionó. La Policía lo encontró. Rochi fue imputado pero nunca se recuperó de las lesiones que se provocó y murió en el hospital dos meses después.

Alberto Guillermo Galeano

Fabiana Luque fue asesinada el 11 de abril de 2022 en Colón, Entre Ríos. Su agresor, Alberto Guillermo Galeano, derramó nafta en el cuerpo de la mujer y le prendió fuego. En mayo de 2023, un jurado popular declaró culpable a Galeano y fue condenado a prisión perpetua.

Carlos Passarella

Valeria Leoncio fue asesinada el 7 de marzo de 2023 en Concordia, delante de tres amigas. Su agresor le disparó de muerte, luego se subió a un auto y se suicidó.

Daniel Castañeda

Berenice Gonzálves murió luego de que le proporcionaran drogas y la violaran. Falleció a finales de enero de 2024 en el hospital San Martín de Paraná, luego de sufrir una grave descompensación. Según la investigación, la joven había salido con su amiga y terminó en la casa de Carlos Castañeda, donde este la habría drogado y violado. Luego, Berenice salió a la calle en un estado de shock y fue encontrada en la escuela Laprida. La llevaron al hospital Salaberry, pero se escapó y se desvaneció a pocos metros. Su estado era crítico y fue trasladada a Paraná, donde finalmente murió.

Por su muerte está imputado Carlos Castañeda de 46 años.

Juan Albornoz

Soledad Andino murió el 13 de mayo de 2025. Fue asesinada mientras dormía en su cama por Juan Albornoz, su expareja, a quien había denunciado con anterioridad. Albornoz había recibido una condena de dos años y medio por violencia de género. Pero estaba en su casa y sin tobillera. Después de asesinar a la mujer, se autolesionó y finalmente murió.

Carlos Romero

Rita Pilar Almirón, una mujer trans de 32 años, fue asesinada en noviembre de 2024, en San José. Fue rociada con combustible por Carlos Romero y encendida. Cuando estaba en llamas, Romero la abrazó. Ambos terminaron con heridas fatales. Romero murió un día antes que ella.

Gustavo Brondino

Daiana Mendieta fue asesinada entre el 3 y 4 de octubre último, en Mansilla. Su cuerpo fue encontrado en un pozo. La investigación tiene un único sospechoso, Gustavo Brondino, un hombre de 55 años que intentó agredir con un arma de fuego a la Policía cuando fueron a allanar su domicilio y, además, intentó autolesionarse.