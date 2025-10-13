Zácaro y los Puerkos presenta un espectáculo en la Casa de la Cultura

El grupo musical paranaense Zácaro y los Puerkos se presentará en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicada en la esquina de Carbó y 9 de Julio, con su nuevo show titulado "Un éxito el velorio". La propuesta se llevará a cabo este viernes 17 de octubre a las 21 y reunirá música en vivo, intervenciones artísticas y performances.

El show propone un recorrido por el amplio repertorio de canciones originales de Zácaro y los Puerkos, interpretadas junto a artistas invitados que participarán con distintas intervenciones escénicas. El grupo, que se caracteriza por un estilo que combina la canción popular con elementos teatrales y humorísticos, busca en esta presentación ofrecer una síntesis de su camino artístico, atravesando momentos musicales diversos, desde lo más personal hasta lo festivo.

Integran la formación actual Norman Boyero en guitarra y voz, Sebastián Barreto en bajo, Alejandro Veigel en clarinete, Mateo Oviedo en saxo, Jorge Mansilla en percusión y Ezequiel Caridad en teclado y acordeón. Esta composición de seis integrantes representa la evolución del proyecto, que comenzó en 2018 en formato trío con guitarra y voz, clarinete y acordeón, y que a partir de 2019 amplió su estructura incorporando bajo y percusión.

El grupo ensaya de manera constante desde su creación, manteniendo una actividad ininterrumpida que se traduce en la solidez de su propuesta en escena. Todas las canciones que interpretan son de autoría propia, lo que quiere decir que tanto las letras como la música son creadas por los integrantes.

Las entradas tienen un valor de $8.000 y pueden reservarse al 343 4639226.