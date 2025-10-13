Deportivo Riestra empató con Platense y alcanzó la cima de la Zona B

Con un empate, Deportivo Riestra y Platense completaron este lunes la 12ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Fue 1 a 1 en el estadio Ciudad de Vicente López, un resultado que le permitió al Malevo quedar como líder de la Zona B, con 24 puntos.

El Malevo golpeó de entrada. Alexander Díaz aprovechó un error del arquero local, Federico Losas, que dejó un rebote corto dentro del área luego de un pase con la cabeza del defensor Oscar Salomón. El atacante quedó con el arco a su merced y no dudó cuando tuvo que establecer el 1-0.

La respuesta del Calamar llegó a poco del final de la primera etapa. El paranaense Ignacio Arce no pudo despejar del todo un tiro libre rasante desde la derecha y le dejó la pelota servida a Salomón, que estampó el 1-1.

Antes del cierre, el VAR solicitó la presencia del árbitro Jorge Baliño para que revise una posible agresión de Pedro Ramírez sobre Guido Mainero. Pese a que consideró que no ameritaba una tarjeta roja, pero sí una amarilla, el defensor visitante ya se encontraba amonestado y, por consecuencia, se fue expulsado.

Los primeros momentos del complemento se caracterizaron por la poca fluidez del juego. Al tener un hombre menos, Riestra apostó por replegarse y elaborar contraataques; mientras que el conjunto de Vicente López tuvo el control de la pelota, pero sin poder lastimar a su rival.

En la próxima fecha, Platense deberá visitar a Rosario Central, el domingo 19 de octubre a las 18. Riestra, por su parte, será el anfitrión del duelo ante Instituto, el lunes 21 a las 19, consigna Infobae.