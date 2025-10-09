Fin de semana largo en Concordia: disfrutá de los beneficios de ConcorPass

Este programa hace que recorrer Concordia sea aún más fácil y accesible. Esta tarjeta digital y gratuita ofrece descuentos para residentes, excursionistas y turistas, con propuestas para vivir la ciudad y su entorno de una manera diferente. Entre las novedades, se suma el Parque Nacional El Palmar, a poco más de 60 kilómetros de la capital del citrus.

Concopass ofrece beneficios como 3x2 en alojamiento, hasta un 20% de descuento en gastronomía regional, cupones en traslados con Flechabus, tarifas especiales en turismo rural, actividades deportivas y de pesca, además de entradas bonificadas a complejos termales, al bus turístico y a propuestas culturales.

En esta cuarta edición el Parque Nacional El Palmar, a poco más de 60 kilómetros de la capital del citrus, es parte del programa, donde los entrerrianos acceden sin costo, los turistas nacionales $5.000 y $7.000 para internacionales. Con una sola tarjeta digital, puede compartirse en grupos de hasta cuatro personas

Este fin de semana largo, vení a disfrutar Concordia con todos los beneficios de Concorpass, vigente hasta el 30 de noviembre de 2025. Podés obtenerla gratis ingresando al Link oficial y recibí la tarjeta digital vía WhatsApp. También se puede gestionar en el Centro de Información Turística (Mitre y Pellegrini).

A continuación, todas las actividades para que planifiques tu visita y no te pierdas nada:

Oktober Fest – Galpones Ex Estación Norte Viernes 10 y sábado 11 desde las 19h / Con salida especial del Bus el viernes a las 20h ( Desde el Centro de Información Turística - Mitre y Pellegrini)

Bus Turístico “Tierra Mágica El Principito”. Domingo 12 a las 16h – Salida desde el CIT (Mitre y Pellegrini).

Sitio Histórico Naranjal de Pereda. Sábado 11 a las 17h – Actividad especial “Yo Disfruto Concordia”. Viernes 10 y domingo 12 a las 16h, 17h, 18h – Visita guiada.

Visitas guiadas Castillo San Carlos, todos los días de 9h a 19h

Circuito Art Nouveau. Sábado 11 a las 17h – Circuito Peatonal Histórico Arquitectónico. Salida desde el CIT (Mitre y Pellegrini).

Muestra artística Turista en Mi ciudad. Todos los días de 8 a 20 hs en el Centro de Información Turística (CIT)

Expo Día de la Madre – Parque Central “Viñedos Moulins”. Sábado 11 y domingo 12 de 14h a 21h.

Visitas guiadas en la Represa – Museo y Centro Cultural Salto Grande, todos los días de 7h a 14h.

Navegación Lago Salto Grande – Puerto Luis (Turismo Las Palmas) Viernes 10 a las 10h, el sábado 11 y domingo 12 a las 10h y 16h.

Establecimiento La Angélica - Día de Campo . Sábado 11 y domingo 12 a las 12h.

Ecovert Campagne – Experiencia enoturística. Viernes 10, sábado 11 y domingo 12 a las 10h, 14h, 16h.

Bodega Siandra: Degustación de vinos Los Nietos. Sábado 11 a las 15.30h

Finca Fénix: Degustación de vinos 329. Sábado 11 a las 17h.

Museo de Artes Visuales. Viernes 10 a las 14h a 20h.

Museo de Antropología y Ciencias Naturales. Sábado 11 de 7.30h a 12.30h.

Museo Costa Ciencia (Casa de Piedra, Costanera) Sábado 11 de 16h a 19.30h.

Museo Provincial de la Imagen – Muestra “Cosechas de Miradas”. Sábado 11 de 10h a 12h y de 17h a 20h.

Feria Cultural de la Diversidad – Plaza 25 de Mayo. Viernes 10 y sábado 11 de 10h a 21h, y domingo 12 de 10h a 20h.

Feria Paseo del Río – Playa Los Sauces Sábado 11 y domingo 12 – 17h a 22h.

Feria de la Economía Social – Plaza 25 de Mayo. Viernes 10 de 8h a 20h.

Teatro Gran Odeón. Concierto “Revalorización del histórico piano del teatro”. Viernes 10 a las 21.30h

Pueblo Viejo: Show “ONEY1 - Gira Argentina 2025”, el viernes 10 a las 20h. El sábado 11 a las 22h, Show “La Parabellum – tributo a Patricio Rey” y el domingo 12 a las 20h, teatro “Río Adentro” .

Hotel Bar: Santa Milonguita. Viernes 10 a las 22h. El sábado a las 22h, Show “Maniquí: Fogotrón” -. (Espino 272)

Boliche Ducasse: Gran Peña de los Viernes” . Viernes 10 a las 23h.

Peña Folklórica “Entre Voces” – Club del Tango Concordia. Sábado 11 a las 21.30h

El Portal Café Resto Bar. El sábado de 19h a 23h: Show de Tango en vivo.

Para más información ingresar al Instagram de Compartí Concordia o también podés comunicarte con el Centro de Información Turística a este contacto.

